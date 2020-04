Presiunea pe buget este mare, dar nu atât de mare, iar statul își plătește facturile, afirmă ministrul finanțelor, Florin Cîțu.

"Noi nu am oprit niciun șantier în România. În al doilea rând, rectificarea bugetară este prima pe care o țin eu minte care nu ia bani de la Ministerul Transporturilor. Din contră, am suplimentat veniturile la Ministerul Transporturilor cu 135 de milioane de lei. Vom suplimenta, dacă este nevoie, și la rectificarea bugetară următoare. Sunt optimist: am văzut că economia performează mai bine decât mă așteptam. După primele zile când s-a oprit totul, a părut că o să fie un șoc mult mai puternic. M-am uitat și la venituri și vă spun că avem rezultate bune, după ce am discutat cu companiile care funcționează astăzi și au început să plătească. Lucrurile arată ok. Presiunea pe buget este mare, dar nu atât de mare. Statul își plătește facturile, iar în martie am plătit 4 miliarde de lei rambursări de TVA”, a declarat joi seara, la TVR 1, ministrul finanțelor, potrivit Agerpres.

Florin Cîțu susține că autostrada Sibiu - Pitești se face anul acesta. Tot în 2020 se va termina și construirea metroului către Drumul Taberei și ar putea începe extinderea Aeroportului Otopeni.

În privința împrumuturilor, statul efectuează aceste operațiuni pentru a se asigura că plătește la timp pensii, salarii, facturi, dar și pentru a menține investițiile în economie, a mai spus ministrul finanțelor.