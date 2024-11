Potrivit unei publicații UE – „Science, Research and Innovation Performance of the EU (2024)” –, în anul 2021, intensitatea cercetării și dezvoltării (R&D) în Uniunea Europeană a fost de 2,3% din PIB (și de 2,2% în 2022), sub nivelul înregistrat în Statele Unite (3,5%), Japonia (3,3%) și Coreea de Sud (4,9%). China a înregistrat o creștere constantă, depășind pentru prima dată nivelul UE în 2020, cu un procent de 2,4%.

În UE, Suedia și Germania sunt printre lideri, alocând aproximativ 3,5% și respectiv 3,1% din PIB pentru cercetare și dezvoltare. Franța investește aproximativ 2,2% din PIB în cercetare, iar Olanda se situează la 2,3%. România se află pe ultimul loc în UE, cu alocări în 2024 în scădere față de 2023. Cheltuieile românești sunt mult sub media europeană și indică o subfinanțare cronică a cercetării în țară.