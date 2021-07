Guvernul României și Banca Mondială au semnat un Memorandum de Înțelegere privind Parteneriatul pentru Modernizarea Administrației Publice și Sprijinirea Reformelor Structurale, pentru perioada 2021-2027.

România va beneficia de expertiza Băncii Mondiale pentru reforma pensiilor, a venitului minim de incluziune, reforma administrației și a funcției publice, a anunțat marți Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

Ministrul Cristian Ghinea s-a întâlnit marți cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de vicepreședintele băncii pentru Europa și Asia Centrală, Anna Bjerde.

„Banca Mondială ne-a sprijinit atunci când am avut de făcut reforme de sistem, esențiale pentru dezvoltarea țării, inclusiv în cadrul programelor cu fonduri UE în ultimii 11 ani. În plus, de curând, am avut dovada că prietenul la nevoie se cunoaște fiindcă am primit același ajutor prețios în procesul de calculare a costurilor pentru proiectele din PNRR. Pentru perioada următoare, provocările vor fi încă și mai complexe. Reformele de profunzime la care ne-am angajat la nivel de Guvern și aici, la minister: reforma pensiilor, reforma venitului minim de incluziune, reforma administrației și a funcției publice - pentru toate, asistența Băncii Mondiale va însemna o garanție în plus că le vom finaliza", a declarat ministrul Cristian Ghinea.

Reprezentanții Băncii Mondiale au confirmat un angajament ferm privind sprijinul pentru autoritățile române în implementarea reformelor și priorităților de investiții asumate în documentele de programare naționale.

„Fondurile europene ce pot fi accesate prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență și al perioadei de programare din intervalul 2021 - 2027 reprezintă o oportunitate fără precedent pentru soluționarea dezvoltării inegale în România și pentru a încuraja convergența țării cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Banca Mondială va continua să sprijine Guvernul României în eforturile sale de întărire a capacității administrative în vederea implementării cu succes a agendei de reformă a țării", a afirmat Anna Bjerde.

În baza Memorandumului semnat marți, 13 iulie, România va beneficia de expertiza Băncii Mondiale pentru o mai bună capacitate de elaborare și implementare a proiectelor.