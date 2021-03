Free Now extinde inițiativa de susținere a vaccinării în România și continuă să ofere curse gratuite tuturor pasagerilor care călătoresc în luna martie prin aplicația de taxi și ridesharing.

Inițiativa lansată de grupul Free Now în februarie, cu o investiție totală de 1 milion de euro, în România și în alte 7 țări în care își desfășoară activitatea - Germania, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Polonia, continuă pe plan local ca răspuns la nevoia ridicată pentru soluții sigure de transport către sau dinspre centrele de vaccinare.

„Reacția pasagerilor ne-a depășit toate așteptările, așa că am decis să alocăm fonduri suplimentare pentru a sprijini mai mulți români să călătorească în siguranță atunci când merg să se vaccineze. Cu toții am fost afectați din punct de vedere social și economic de pandemia de Covid-19, iar imunizarea la scară largă aduce o doză de optimism că ne vom putea întoarce cât mai curând la viața noastră de dinainte. Ne bucură să fim parte din soluție și să putem susține comunitățile și orașele prin facilitarea transportului în siguranță către centrele de vaccinare. Impactul demersului nostru confirmă nevoia de modernizare a transportului urban și a rolului esențial pe care serviciul Free Now îl are pentru sănătatea orașelor și a locuitorilor lor”, a declarat Anca Gherle, Public Affairs Manager Free NowRomânia.



Pasagerii care călătoresc în următoarea lună către sau dinspre un centru de vaccinare din orașele în care este disponibilă aplicația primesc contravaloarea curselor plătite cu cardul sau un voucher valoric pentru cursele achitate cu numerar, în limita a 18 lei per cursă. Fiecare pasager poate beneficia de 2 curse gratuite care au ca destinație sau punct de plecare un centru oficial de vaccinare din orașul lor. Pentru șoferi, cursele se desfășoară normal, valoarea lor fiind achitată integral.

Ce trebuie să facă pasagerii pentru a beneficia de curse gratuite

Călătoresc cu Free Now către sau dinspre unul din centrele oficiale de vaccinare din orașul lor;

Transmit detaliile despre curse, împreună cu dovada vaccinării prin completarea formularului disponibil pe pagina https://support.free-now.com/hc/ro/requests/new, precizând că solicită rambursarea călătoriei pentru vaccinare;

Free Now returnează contravaloarea curselorplătite cu cardul sau oferă vouchere valorice dacă plata s-a făcut în numerar.

Inițiativa continuă strategia companiei de susținere a comunității în contextul pandemiei de Covid-19 demarată încă din primăvara anului trecut.

În perioada stării de urgență, Free Now a susținut personalul medical din România și personalul din instituțiile implicate în organizarea și gestionarea situației prin crearea unei secțiuni speciale în aplicație prin care au putut fi comandate curse gratuite. Totodată, pentru desfășurarea în siguranță a curselor, compania a echipat sute de mașini ale șoferilor voluntari cu panouri care despart scaunele din față și bancheta din spate.