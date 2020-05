Grupul Renault a anunțat un plan de reducere a costurilor la nivel mondial, care vizează inclusiv suspendarea unor investiții în România, dar premierul Ludovic Orban spune că nu se pune problema de concedieri sau restrângerea activității la Mioveni.

Producătorul auto Renault a anunțat vineri un plan de reducere a costurilor cu peste 2 miliarde euro în următorii trei ani, care prevede suspendarea proiectelor de creștere a capacității de producție planificate în România și Maroc, recalificări și plecări voluntare pentru 4.600 de angajați în Franța, precum și reducerea forței de muncă cu 10.000 de salariați din restul lumii.

Dacia avea în derulare un proiect de investiții de 100 milioane euro pentru creșterea cu 15% a capacității de producție, completat doar parțial, astfel că creșterea la 406.000 de mașini pe an (de la 350.000/an în prezent) a capacității fabricii din România, se suspendă. Ar putea avea de suferit și producția de cutii de viteze din România, fiindcă Renault vorbește despre un studiu pentru ”raționalizarea activităților de fabricație a cutiilor de viteze în lume”, scrie HotNews.

De altfel, proiectul de investiție fusese oprit chiar înainte de declanșarea crizei coronavirusului, care a afectat puternic industria auto. Grupul Renault ar putea fi nevoit să apeleze la ajutorul statului francez, care deține 15% din acțiunile companiei auto, pentru a supraviețui, iar ajutorul vine cu anumite condiții legate de investițiile în străinătate.

Dar acest lucru nu înseamnă că Renault va renunța de tot la capacitățile din România. Cel puțin, premierul Ludovic Orban nu pare îngrijorat. Premierul a vizitat recent atât fabrica Dacia de la Mioveni, cât centrul tehnic al Renault de la Titu.

„Practic, Grupul Renaul are în România are atât partea de proiectare, peste 2.000 de ingineri care lucrează în proiectare, are partea de testare, care este unică și funcționează în România, la Titu, și are partea de producție, care funcționează la Mioveni”, a spus vineri premierul.

„În toate discuțiile pe care le-am avut cu managementul companiei din România nu am tras nicio concluzie prin care să existe vreo decizie a managementului companiei din România privitor la restrângerea unor activități sau la intenția de a face concedieri. Se știe că deciziile sunt la nivelul Grupului Renault ca urmare a unei perioade care a existat, dar convingerea mea e că problemele care au existat nu sunt provocate de activitatea din România, pentru că activitatea din România este o activitate extrem de profitabilă, o activitate bine organizată care avantajează grupul Renault în ansamblul său”, a spus Orban.