Servicii ca Google Analytics și Facebook Connect funcționează pe baza cookie-urilor. Odată plasate pe dispozitivele sau în browserele utilizatorilor care accesează website-uri din Uniunea Europeană pe care sunt implementate, cookie-urile colectează și transferă date personale ale acestor utilizatori pe serverele din SUA ale Google și Facebook/Meta.

Companiile americane nu pot însă oferi garanții adecvate privind protecția față de accesul agențiilor americane de informații în scopuri de securitate națională la datele personale ale cetățenilor UE transferate în SUA.

Decizia recentă a autorității de supraveghere din Austria vine ca răspuns la una dintre aceste plângeri formulată de NOYB la adresa unui website austriac care utiliza serviciile Google Analytics. Decizia AEPD a fost elaborată ca urmare a unei plângeri depusă de membri ai Parlamentului European, cu privire la utilizarea cookie-urilor Google Analytics și Stripe pe un site al instituției destinat membrilor săi cu privire la administrarea testărilor COVID-19 (Vezi o analiză comprehensivă a acestor două decizii în Gabriela Zanfir-Fortuna, Understanding why the first pieces fell in the transatlantic transfers domino , consultat online, 31.01.2022.).

Aceste două decizii au însă implicații mult mai largi, putând fi extrapolate tuturor furnizorilor de servicii de comunicații electronice din SUA și sunt așteptate decizii asemănătoare și din partea altor autorități naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal din Uniunea Europeană (Vezi pe larg câteva reacții la aceste decizii din partea specialiștilor în protecția datelor și a industriei de profil în Jennifer Bryant, Austrian DPA`s Google Analytics decision could have `far-reaching implications` Matt Burgess, Europe`s move against Google Analytics is just the beginning , consultate online, 31.01.2022.).

Securitatea națională și accesul comunității de informații a SUA la datele personale ale europenilor

Accesul comunității de informații americane la datele personale ale cetățenilor UE, în scopuri privind securitatea națională, a stat la baza invalidării în 2020 a Scutului de Confidențialitate, CJUE considerând că sunt necesare măsuri suplimentare care să asigure în mod real protecția datelor personale transferate în SUA prin intermediul oricărui instrument legal de transfer.

În practică nu există însă măsuri eficiente, care să suplimenteze instrumentele juridice adecvate de transfer internațional de date precum Clauzele Contractuale Standard, astfel încât să elimine accesul comunității de informații a SUA la datele personale ale persoanelor vizate din UE, atât timp cât legislația acestei țări rămâne în forma actuală iar furnizorii americani de servicii de comunicații electronice transferă date în țara lor de origine (Pentru o prezentare a cadrului instituțional și legislativ cu privire la activitățile de supraveghere desfășurate de comunitatea de informații din SUA vezi Andrew Serwin, An Overview of US Surveillance in Light of 'Schrems II' , PDF, Data Protection Conference (Datenschutzkonferentz DSK)/Berlin Comissioner for Data Protection and Freedom of Information (ed.), Expert Opinion on the Current State of US Surveillance Law and Authorities from Prof. Stephen I. Vladeck, University of Texas School of Law , PDF, consultate online, 31.01.2022.).