Multe instituții, autorități publice și regii autonome au achiziționat telefoane de lux în anul 2023, suma totală cheltuită în acest scop în primele 9 luni din acest an, conform portalului de achiziții SEAP, se ridică la 3.673.500,55 lei

După ce Autoritatea Aeronautică Civilă a fost criticată intens în urmă cu câteva zile pentru achiziția unor telefoane de lux, iată că multe alte instituții și-au cumpărat anul acesta cele mai noi telefoane SMART din ofertele recente ale producătorilor, cheltuind în acest scop peste 700 de mii de euro din bugetul propriu, bani care vin tot de la bugetul de stat, însă pe acestea nu le-a luat nimeni la întrebări.

Saptamana.online a întocmit un top al achizițiilor de telefoane SMART, iar acesta arată cam așa: 1. S.P.P., 2. Poliția Locală Sector 2 București, 3. Direcția Silvică Caraș Severin, din Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, 4. Administrația Națională de Meteorologie, 5. Grupul Local pentru Pescărie Durabila in Delta Dunării, 6. Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării, 7. Consiliul Concurenței, 8. CNCIR – COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A.

Pe locul întâi se află Serviciul de Protecție și Pază, cu o achiziție directă de 96.320 lei, prin care a cumpărat un Pachet de echipamente comunicații voce și date tip 2 pentru 70 buc Telefon Samsung Galaxy A53, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G + încărcător rețea 220V. Telefoanele sunt cumpărate de la firma DANTE INTERNATIONAL, firmă care are cele mai multe achiziții directe de telefoane din cele postate pe SEAP (cifră de afaceri 2022 – 7.146.878.062 lei și un profit de 123.725.110 lei). Printr-o altă achiziție SPP a mai cumpărat 20 de telefoane APPLE IPHONE SE 3, 64GB, 5G, încărcător rețea 220V, cablu de încărcare USB Type C lightning la prețul total de 39.380 de lei. În total SPP a cumpărat telefoane de lux în valoare de 163.105 lei.

Poliția Locală Sector 2 București este pe locul 1 în top, pentru că a cheltuit în acest an cea mai mare sumă pentru achiziția de telefoane, respectiv printr-o singură tranzacție în valoare de 132.141 lei, au fost achiziționate 84 de telefoane. Poliția locală Sector 2 a cumpărat cele 84 de telefoane Samsung în luna mai 2023, la prețul de 1.573 lei. La ce le trebuie telefoane smart polițiștilor? Știm că polițiștii ar trebui să folosească stații radio pentru comunicare, despre care presupunem că le au în dotare.



Umătoarea în top este Direcția Silvică Caraș Severin, din Regia Națională a Pădurilor ROMSILVA, care a cumpărat telefoane cu husă într-o singură tranzacție în valoare de 108.000 lei, fără alte precizări privind tipul/modelul de telefon și costul per bucată, respectiv cât s-a cheltuit pe fiecare telefon în parte.

Apoi vine Administrația Națională de Meteorologie care a cumpărat telefoane de 86.475,69 lei, respectiv a achiziționat 147 de telefoane SAMSUNG Galaxy A13 5G, 64GB, 4GB RAM, Dual SIM. Prețul per bucată nu este unul mare (588.27 fara tva per bucata), însă numărul mare de telefoane cumpărate a adus acestă instituție în topul cheltuielilor cu telefoanele.

Grupul Local pentru Pescărie Durabila in Delta Dunării a făcut o achiziție de telefoane APPLE Iphone – 12 buc. în cadrul proiectului „Strategiei de dezvoltare locala integrata a Grupului Local pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii” finanțată prin POPAM 2014-2020, conform contractului de finanțare nr. 29/24.03.2017 încheiat de Asociație cu MADR DGP AM POPAM. Astfel, s-au cumpărat 8 telefoane mobile APPLE IPHONE 14 PRO 256GB la prețul de 6.000 lei/buc și alte 4 buc TELEFON MOBIL APPLE IPHONE 14 PRO MAX 128GB la prețul de 6000 de lei/buc.

Ministerul Cercetării, Inovării si Digitalizării a achiziționat 17 telefoane mobile (8 buc. cu sistem de operare iOS și 9 buc. cu sistem de operare Android) la prețul de 69.849,00 lei per pachet. Astfel, au fost cumpărate 8 buc telefoane Apple Iphone 14 Plus 6GB RAM 256GB, 8 buc Samsung Galaxy S23+ 8GB RAM 256GB și 1 buc Samsung Galaxy S23 8GB RAM 256GB. Achiziția s-a realizat pe data de 05 iulie 2023 la scurt timp după numirea lui Bogdan Ivan ca Ministru al Digitalizării în Cabinetul Ciolacu.

Consiliul Concurenței a cumpărat 8 buc. terminale tip Apple, respectiv 3 terminale tip Samsung compatibile cu sistemele de operare iOS si Android la prețul total de 50.883,04 lei.

CNCIR – COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE S.A. a cumpărat 20 de telefoane mobil Samsung Galaxy A34, Dual SIM, 6GB RAM, 128GB, 5G, Black la prețul de 1.563,02 lei/buc, achiziție în valoare de 31.260,40 lei.