Pavilionul României din cadrul Expo 2025 Osaka a găzduit joi vizita unei delegații compuse din reprezentanți ai mediului de afaceri din România și Republica Moldova, anunță MAE.

Membrii delegației au participat la o serie de întâlniri și dialoguri aplicate, parte a eforturilor de implementare a agendei de promovare externă a României prin intermediul Pavilionului României cu ocazia participării la Expoziția Mondială.

"Prin astfel de inițiative, spațiul expozițional românesc se afirmă ca un cadru dinamic de dialog și cooperare internațională, facilitând schimburi de informații utile privind dezvoltarea și consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Japonia", precizează Ministerul român de Externe.

Subiecte de interes major pentru oamenii de afaceri români - precum procedurile vamale, reglementările juridice sau prevederile fiscale specifice pieței japoneze – sunt discutate direct cu reprezentanți ai autorităților nipone și cu exponenți relevanți ai mediului de afaceri local.

Aceste discuții contribuie la depășirea uneia dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă companiile din cele două țări: accesul limitat la date, informații și analize economice sau comerciale actualizate, din surse autorizate.

Participarea României la Expo 2025 Osaka reprezintă "o formă activă de diplomație culturală și economică, prin care țara noastră își reconfirmă angajamentul pentru consolidarea relațiilor bilaterale excelente cu Japonia, diversificându-și amprenta pe piața niponă", conform MAE.