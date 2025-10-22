Discuțiile au loc cu prilejul vizitei oficiale în Coreea de Sud a ministrului Economiei, Radu Miruță, însoțit de oameni de afaceri.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, se află în vizită oficială în Republica Coreea de Sud, prilejuită de participarea la expoziția ADEX2025, la invitația autorităților sud‑coreene.

Delegația oficială include și oameni de afaceri din România, din diverse industrii, cărora le-au fost facilitate întâlniri cu parteneri specifici obiectului fiecăruia de activitate, anunță Ministerul Economiei.

Radu Miruță a avut convorbiri cu ministrul Apărării al Coreei de Sud, AhnGyu‑back, cu directorul agenției sud‑coreene pentru achiziții militare (DAPA), JongGunSeok, precum și o masă rotundă cu secretarul general adjunct al NATO, Radmila Șekerinska.

Discuțiile au vizat modalitățile de extindere a cooperării în industria de apărare, inclusiv producția locală în România, prin parteneriate cu companii sud‑coreene.

În cadrul acestui dialog au fost discutate și condițiile în care companiile din Coreea de Sud pot participa în programul Uniunii Europene – SAFE.

"Obiectivul vizitei îl reprezintă identificarea oportunităților concrete de cooperare în domeniul industriei de apărare, cu accent pe investițiile companiilor sud‑coreene în producția de echipamente militare și proiectele de dezvoltare tehnologică în parteneriat cu România", precizează Ministerul Economiei, adăugând că România poartǎ în aceastǎ perioadǎ discuții intense cu mai mulți parteneri străini pentru a găsi cea mai bunǎ variantǎ pentru economia locală de a investi banii alocați prin programul european SAFE.

"Ca ministru al Economiei, am obligația să mă asigur că cerințele operaționale ale Armatei Române sunt transpuse într‑o ofertă comercială eficientă. Asta nu înseamnă doar investiția în sine, ci și costurile care derivă ulterior și impactul pe care aceste noi parteneriate îl au pentru economia locală – de la noi locuri de muncă până la implicarea companiilor românești în lanțul de producție și la faptul că trebuie să ne asigurăm că aceste investiții sunt făcute cu o gândire orientată spre competitivitate, pentru a avea o sustenablitate pe termen lung",

a afirmat Radu Miruță.

Totodată, au fost abordate clarificări privind contractul în derulare dintre România și compania Hanwha Aerospace pentru livrarea a 54 de obuziere autopropulsate K‑9 și 36 de vehicule de sprijin K‑10 – cu livrarea estimată începând din 2027 – și construirea unei fabrici noi la Petrești, județul Dâmbovița, programată să înceapă în primul trimestru al anului 2026.

De asemenea, agenda ministrului Miruță include întâlniri cu reprezentanții companiilor sud‑coreene Hanwha Aeronautics și Hyundai Rotem pentru explorarea unor potențiale parteneriate, precum și întâlniri de interes pentru firmele românești care fac parte din delegație.