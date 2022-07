Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a hotărât miercuri majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 4,75% pe an, de la 3,75% pe an, începând cu data de 7 iulie 2022, informează banca centrală.

De asemenea, BNR a majorat rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 5,75% pe an, de la 4,75% pe an, și a crescut rata dobânzii la facilitatea de depozit la 3,75%, de la 2,75% pe an, tot din 7 iulie 2022, relatează Agerpres.

Păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit sunt alte decizii luate miercuri de CA al BNR pe probleme de politică monetară.

Banca centrală a explicat că inflația este semnificativ peste așteptările sale, iar dobânzile sunt, în acest moment, real negative.

În același timp, creșterea economică din primul trimestru a fost tot peste așteptări, iar BNR se teme că dobânzile scăzute pot alimenta spirala inflaționistă.

„(...) ne situăm deja pe o traiectorie mai înaltă a inflației. Și prelungită și ceva mai înaltă decât cea pe care am avut-o în vedere când am discutat raportul privind inflația... nu numai la noi, peste tot inflația este mai mare decât s-a anticipat anterior... Aș vrea să ne întâlnim undeva. Adică inflația să coboare și dobânzile să urmeze”, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, într-o conferință de presă susținută miercuri.

După ce a anunțat cea mai mare creștere - cu un punct procentual - a ratei de referință de când BNR folosește acest instrument, guvernatorul avertizează că riscurile economice rămân ridicate.

„Nicio țară nu-și permite acum să meargă direct după ani buni de represiune financiară, că asta este perioada prin care am trecut, dobânzi foarte scăzute cu o inflație foarte înaltă și cu șocuri pe partea ofertei din partea energiei și a țițeiului, care, uitându-ne și la anii 70, aceste creșteri de prețuri la țiței și energie sunt în același timp și inflaționiste și recesioniste. Și atunci trebuie să navighezi cu foarte mare atenție ca să nu înrăutățești situația. Inclusiv din punct de vedere al inflației. Și în consecință nicio țară nu-și permite să sară pe dobânzi real pozitive dintr-o dată și nicio țară nu o face”, a mai spus Isărescu.

Guvernatorul a spus că BNR nu va anunța la ce nivel al dobânzilor vrea să ajungă, dar a spus că atunci când va constata că a trecut de vârful inflației va reduce pasul de creștere a dobânzii de politică monetară.

Întrebat care este cel mai mare risc la adresa economiei globale, Isărescu a menționat stagflația - o situație în care economia stagnează sau chiar scade, în timp ce inflația și rata șomajului sunt ridicate.