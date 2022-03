Parlamentul European (PE) a adoptat o rezoluție prin care îndeamnă Comisia Europeană să pregătească o directivă privind așa-numitul „drept de a se deconecta”. Franța, Italia, Spania și, recent, Belgia au aprobat acte legislative în acest sens.

Dreptul de a se deconecta, de „a se decupla” sau de a fi inaccesibil poate fi considerat, în mod esențial, un drept la protecția datelor, care ia naștere în contextul derulării raporturilor de muncă. Rezoluția PE privind dreptul la deconectare subliniază faptul că „utilizarea pe scară tot mai largă a instrumentelor digitale în scopuri profesionale a dus la apariția unei culturi de a fi „conectat în permanenț㔄mereu online” sau „mereu de serviciu”, care poate influența negativ drepturile fundamentale ale lucrătorilor și condițiile de muncă echitabile” (Ibidem.).

PE subliniază că necesitatea adoptării unei directive europene și a transpunerii ulterioare a acesteia în legislațiile naționale din întreaga UE este deosebit de importantă în contextul generat de criza COVID-19. Deoarece pandemia a produs o creștere semnificativă a telemuncii, „ceea ce amplifică stresul profesional și estompează granița dintre muncă și viața privată, a devenit și mai urgent să se garanteze că lucrătorii își pot exercita dreptul de a se deconecta” (Ibidem.).

Belgia s-a alăturat recent numărului aflat în creștere lentă de țări care au adoptat acte legislative privind dreptul la deconectare, deși prevederile vizează o categorie mică de angajați. Începând cu 1 februarie, funcționarii publici federali din Belgia nu mai pot fi contactați în afara programului de lucru, cu excepția situațiilor de urgență ( Maithe Chini, "Right to disconnect": boss may no longer call employees after hours, în The Brussels Times , accesat la 28 februarie 2022.).