În ultimii opt ani, entitățile publice din România au raportat situațiile financiare în două sisteme informatice diferite - Sistemul Național de Raportare (SNR) Forexebug și aplicația Darsam, anunță Curtea de Conturi.

Situația a apărut deoarece Ministerul Finanțelor nu a reușit să respecte termenele stabilite de Guvernul și Parlamentul Românei pentru eliminarea dublei raportări.

În anul 2016, Ministerul Finanțelor a pus în funcțiune SNR Forexebug, pentru a colecta și gestiona într-un sistem unic și complet situațiile financiare transmise de entitățile publice. Noul sistem urma să înlocuiască aplicația Darsam (dări de seamă), dezvoltată în urmă cu peste 20 de ani și care prezintă funcționalități limitate.

Însă, din diverse cauze, noul sistem de raportare (SNR Forexebug) nu este complet funcțional nici în prezent, iar instituțiile publice sunt nevoite în continuare să raporteze situațiile financiare și în vechea aplicație – Darsam. Consumatoare de timp și de resurse, dubla raportare a favorizat apariția unor diferențe între indicatori ai situațiilor financiare, punând la îndoială acuratețea datelor centralizate de MF.

Din acest motiv, Curtea de Conturi a realizat, anul trecut, o misiune de audit al performanței la Ministerul Finanțelor, entitate responsabilă atât cu implementarea și administrarea SNR Forexebug și Darsam, precum și cu elaborarea și actualizarea cadrului legislativ aplicabil. Misiunea a vizat perioada 2022-2023 și a urmărit verificarea gradului de utilizare a datelor din SNR Forexebug în îndeplinirea obligațiilor de raportare ale MF către alte instituții, modul de implementare a setului de situații financiare în SNR Forexebug, precum și identificarea cauzelor generării din SNR Forexebug a unor formulare cu date diferite decât cele raportate în Darsam.

În cadrul misiunii, auditorii au constatat că Ministerul Finanțelor utilizează mai multe sisteme informatice pentru a colecta același tip de informații și nu valorifică eficient volumul mare de date obținut prin SNR Forexebug. Este de precizat faptul că, în SNR Forexebug sunt raportate date financiare la nivel de balanță de verificare de către toate cele 14.056 de entități publice din România, în timp ce în aplicația Darsam raportează numai 3100 de entități, respectiv ordonatorii principali de credite care transmit situații financiare centralizate.

Cu toate acestea, MF recunoaște ca oficiale situațiile financiare raportate de entități în aplicația Darsam și calculează indicatorii la nivel de țară având la bază aceste raportări. Unul dintre motive este acela că, pentru o parte dintre formularele generate de SNR Forexebug nu conțin încă toate datele necesare raportărilor obligatorii ale MF.În SNR Forexebug nu este disponibil setul complet de situații financiare în structura precizată de legislația aplicabilă. În prezent, din totalul de 45 de anexe ale situațiilor financiare, numai 22 dintre acestea sunt generate pe baza unor rapoarte prin SNR Forexebug, în timp ce 23 de anexe sunt încărcate în aplicația Darsam. Raportul de audit evidențiază progresul lent de transfer al anexelor arătând că, în acest ritm și fără un plan cu termene concret, finalizarea acestui proces nu poate fi estimată.

Utilizarea simultană a SNR Forexebug si Darsam și lipsa validării automate a datelor dintre acestea necesită verificări manuale la nivelul MF prin comparație vizuală. În absența unei soluții informatice, sunt analizate comparativ informații cuprinse în formulare contabile care au sute de rânduri. Acest proces generează ineficiență prin consum de resurse și crește incidența erorilor umane, menționează echipa de audit.Referitor la aspectele tehnice ce privesc activitatea de administrare si gestionare a Sistemului informatic, auditorii au reținut că infrastructura IT care gestionează cerințe de validare și agregare nu a beneficiat de investiții de la punerea în funcțiune a SNR Forexebug, fiind considerată perimată în anul 2023. În plus, nu este respectată în totalitate politica de securitate și bunele practici în domeniul securității IT.

În urma auditului, Curtea a formulat o serie de recomandări, dintre care menționăm:

Implementarea de către conducerea MF a unui calendar pentru generarea din SNR Forexebug a setului complet de situații financiare trimestriale și anuale, care să aibă ca efect eliminarea raportărilor realizate prin Darsam. Actualizarea prevederilor legale privind finanțele publice, astfel încât să se asigure includerea tuturor surselor de finanțare în proiectul de Lege a bugetului de stat;

Armonizarea termenelor de depunere a balanței de verificare în SNR Forexebug cu termenele din Legea contabilității și introducerea în legislație a unor termene clare pentru generarea situațiilor financiare cu stare ”Inițial” și ”Final”;

Implementarea de către MF a unui sistem electronic de transmitere de către entitățile publice a problemelor identificate în utilizarea SNR Forexebug de tip helpdesk și elaborarea și aprobarea unei proceduri operaționale pentru valorificarea feedback-ului, urmărirea solicitărilor și implementarea soluțiilor;

Inventarierea datelor și informațiilor necesare direcțiilor de specialitate din cadrul MF pentru a se asigura utilizarea mai eficientă a informațiilor disponibile în SNR Forexebug și eliminarea raportărilor duble ale entităților publice. Dezvoltarea și implementarea în SNR Forexebug a unor rapoarte care să poată fi utilizate de MF.

Este de menționat faptul că, în timpul misiunii de audit, Ministerul Finanțelor a aprobat mai multe modificări de ordin legislativ în vederea eliminării raportărilor în paralel în cele două sisteme informatice.

Raportul de audit al performanței privind utilizarea SNR Forexebug în procesul de execuție și planificare bugetară este disponibil pe pagina de internet a instituției noastre (www.curteadeconturi.ro).