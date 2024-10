Magazinele second hand din Belgia se luptă să facă față afluxului masiv de îmbrăcăminte second hand, scrie „The European Correspondent”, sub semnătura Piet Ruig, care aruncă o privire asupra fenomenului tot mai accentuat în Europa.

Depozitele din toată țara sunt pline de piese de îmbrăcăminte aruncate, ceea ce a determinat unele organizații caritabile și companii de îmbrăcăminte vintage să ia în considerare incinerarea acesteia, adesea una de proastă calitate. Belgia nu este singura țară din Europa care se luptă cu o ofertă excesivă de îmbrăcăminte uzată. Pe parcursul verii, industria olandeză de reciclare a textilelor a tras și ea un semnal de alarmă, avertizând că o scădere dramatică a prețurilor a lăsat companiile în imposibilitatea de a procesa milioane de kilograme de material textil uzat. Două mari organizații europene din industrie au avertizat chiar că scăderea prețurilor amenința să deraieze industria pe tot continentul. Deși cauzele scăderii prețurilor sunt complexe, factorii majori includ tulburările geopolitice de pe o serie de piețe majore, precum Ucraina și Rusia, dar și concurența sporită din partea companiilor de modă ultra-ieftine, precum Shein. Excesul vine în timp ce piața europeană de îmbrăcăminte second hand este în plină expansiune, dublându-se de la 16 miliarde de euro în 2021, la 30 miliarde de euro în 2024, crescând la nivel global de peste trei ori mai repede decât piața obișnuită de vânzare cu amănuntul. Excesul de îmbrăcăminte evidențiază secretele murdare ale unei practici aparent durabile. ONG-uri precum Greenpeace au afirmat în repetate rânduri că donarea hainelor către sudul global este un „cadou otrăvit”. Dar economiștii și experții în modă susțin că popularitatea sporită pe piața internă a îmbrăcămintei second hand va avea, de asemenea, puține beneficii dacă companiile și consumatorii nu renunță la obiceiurile „fast fashion”. În prezent, în loc să înlocuiască articole noi, creșterea îmbrăcămintei second hand pare pur și simplu să sporească foamea tot mai mare de ținute noi, concluzionează „The European Correspondent”.