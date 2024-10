Chestiunea nu pare să fie prioritară pe agenda Uniunii Europene, spun experții.

Experți bulgari în energie au spulberat speranțele guvernului de la Sofia de a primi compensații de la Bruxelles pentru prețurile ridicate la energie electrică, așa cum au solicitat recent Bulgaria, România și Grecia, relatează Euractiv Bulgaria.

La începutul acestei luni, Bulgaria, România și Grecia au solicitat Comisiei Europene să ia măsuri specifice, inclusiv plăți compensatorii, pentru a aborda chestiunea prețurilor ridicate la energie electrică în sud-estul Europei.

Cele trei țări au cerut Comisiei să introducă o taxă specială pe profiturile în exces ale producătorilor și comercianților de energie electrică și să prioritizeze dezvoltarea interconexiunilor energetice în Europa de Sud-Est.

Scopul este de a atenua efectele izolării energetice a regiunii de piața mai largă a UE și de a asigura o mai mare stabilitate a pieței energetice. Dar, după cum Kaloian Staikov, economist-șef la Institutul de Management al Energiei, a declarat pentru Euractiv, nu există un astfel de mecanism de sprijin al UE, iar problema nu pare să fie pe ordinea de zi la Bruxelles.

"Asta nu înseamnă că ceva nu poate fi inventat din motive pur politice. Avem un nou Parlament European, o nouă componență a Comisiei Europene", a spus el.



Martin Vladimirov, directorul programului energie și climă la influentul think-tank bulgar Center for the Study of Democracy, a fost, de asemenea, sceptic cu privire la posibilitatea ca Bruxelles-ul să instituie mecanisme de compensare. El a reamintit că Bulgaria are un sistem intern de compensare pentru energia electrică scumpă din octombrie 2021.

Din octombrie 2021 până la sfârșitul anului 2024, ajutorul de stat din cauza prețurilor ridicate la energie electrică acordat după notificarea către Comisie va depăși 2,4 miliarde de euro.

Acești bani au fost distribuiți la aproape 633.000 de întreprinderi, școli, teatre, instituții medicale și alte instituții. Mecanismul de sprijin prevede compensarea integrală dacă prețul energiei electrice la bursa de energie depășește 90 de euro per MWh. Întrebat de Euractiv dacă Bulgaria ar putea cere Comisiei Europene compensații pentru prețurile mari la energie electrică, Ministerul Energiei a spus că va continua să insiste pentru o finanțare europeană.

"Bulgaria își menține poziția pe care a afirmat-o în mod repetat - este nevoie de mobilizarea unei resurse comunitare pentru a compensa prețurile mari", a spus ministerul. De asemenea, a amintit de scrisoarea trimisă de miniștrii Energiei din Bulgaria, România și Grecia către comisara europeană pentru Energie, Kadri Simson, în care cele trei țări insistă asupra măsurilor adecvate și analizarea motivelor costului ridicat al energiei electrice în Balcani.

Motivele costului ridicat al energiei electrice în Balcani sunt complexe.

Limitările legăturilor de transport a energiei electrice între Europa Centrală și de Sud-Est, inclusiv capacitatea scăzută a interconectoarelor și incompatibilitatea rețelelor energetice, sunt în vigoare de la jumătatea anului 2024.

Prețurile mari la energie electrică au afectat și Europa de Sud-Est și, într-o oarecare măsură, Europa Centrală. Restul țărilor din regiune sunt dornice să sprijine Bulgaria, Grecia și România în solicitarea unei abordări comune a problemei, a spus Ministerul Energiei.

Comentând pentru Euractiv, președintele Forumului Energetic și Minerit al Bulgariei, Ivan Hinovski, a spus că Bruxelles-ul stabilește condiții dure pentru a ajuta Bulgaria în chestiunea energiei electrice scumpe, și anume liberalizarea pieței de energie electrică și restructurarea holdingului bulgar de energie (BEH).

"Desigur, putem cere milă de la Bruxelles, să ne smulgem părul, dar va ajuta ... Liberalizarea va fi un șoc imens, deoarece nu există nicio pregătire, iar Ministerul Energiei dă dovadă de iresponsabilitate penală față de această pregătire", a spus Hinovski.

În Bulgaria, gospodăriile continuă să cumpere energie electrică de pe o piață strict reglementată, iar prețurile la energie electrică casnică au rămas aproape neschimbate în ultimii ani. Companiile de distribuție a energiei electrice protestează ferm față de menținerea unui "preț politic" pentru electricitate, deoarece acesta nu permite investiții în rețeaua energetică.

Pe fondul unei crize politice severe din ultimii trei ani, nu este surprinzător faptul că ultimul lucru pe care Parlamentul l-ar face ar fi să crească prețurile la energie electrică.