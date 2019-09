Operatorul britanic Thomas Cook, cea mai veche firmă de turism din lume, și-a anunţat luni intrarea în faliment după ce nu a reușit să își asigure finanțarea necesară pentru supravieţuire în cadrul negocierilor purtate în weekend.

Aproximativ 50.000 de turişti au rămas blocaţi în Grecia, în principal pe insule, ca urmare a falimentului touroperatorului britanic, a declarat luni pentru Reuters un oficial din Ministerul Turismului din Grecia, scrie Agerpres.

Turiştii blocaţi în Grecia, în principal turişti britanici, sunt în vacanţă în insulele Zakynthos, Kos, Corfu, Skiathos şi Creta, a declarat oficialul. „Principala noastră prioritate este să îi ajutăm să ajungă acasă”, a mai spus oficialul care a dorit să îşi păstreze anonimatul.

În paralel, Ministerele de Finanţe şi de Turism din Turcia au anunţat că lucrează la un pachet de sprijin financiar pentru companiile locale afectate de falimentul touroperatorului britanic Thomas Cook. Potrivit unui mesaj publicat pe contul de Twitter al Ministerului Turismului din Turcia, un număr de 21.033 de clienţi ai Thomas Cook sunt în prezent în vacanţă în Turcia. Ministerul Turismului mai informează că pachetul de sprijinire a firmelor locale va fi pus în aplicare în cel mai scurt timp posibil.

Mai mult de 150.000 de turişti britanici se află în prezent în străinătate şi vor trebui repatriaţi, conform Autorităţii de Aviaţie Civilă.

„Vom face tot ce ne stă în puteri să-i aducem acasă”, a declarat premierul britanic Boris Johnson, cu puţin timp înainte de anunţarea falimentului Thomas Cook, în primele ore ale dimineţii. „Într-un fel sau altul, statul va trebui să intervină, pe bună dreptate, pentru a-i ajuta pe turiştii blocaţi”, a adăugat şeful guvernului de la Londra.

Johnson nu a aprobat un ajutor guvernamental pentru Thomas Cook. „Este perfect adevărat că guvernului i-a fost adresată o solicitare pentru o subvenţie de aproximativ 150 milioane de lire”, a spus el, adăugând și care au fost motivele refuzului. „În mod clar, aceasta înseamnă mult din banii contribuabililor şi creează, aşa cum vor considera oamenii, un hazard moral în cazul unor viitoare asemenea dificultăţi comerciale cu care s-ar confrunta companiile”, a explicat el.

Thomas Cook realiza o cifră de afaceri de aproximativ 10 miliarde lire sterline (11,32 miliarde euro) pe an. De mai mulţi ani însă compania era afectată de o concurenţă acerbă între tour-operatori şi un mediu economic incert în special în Marea Britanie, în contextul Brexitului şi deprecierii lirei. Grupul Thomas Cook are o povară a datoriilor de 1,7 miliarde lire sterline şi întâlnirea cu creditorii era decisivă pentru o companie care are 19 milioane de clienţi pe an în 16 ţări.

În urma eșecului negocierilor, Thomas Cook şi-a încetat activitatea cu efect imediat, conform Autorităţii de Aviaţie Civilă.