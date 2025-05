O delegație formată din aproximativ 20 de reprezentanți ai mediului politic și de afaceri din Bavaria, condusă de secretarul de stat Tobias Gotthardt din Ministerul bavarez pentru Afaceri Economice, Dezvoltare Regională și Energie, efectuează o vizit

O delegație formată din aproximativ 20 de reprezentanți ai mediului politic și de afaceri din Bavaria, condusă de secretarul de stat Tobias Gotthardt din Ministerul bavarez pentru Afaceri Economice, Dezvoltare Regională și Energie, efectuează o vizită în România (București și Iași) și în Republica Moldova (Chișinău), în perioada 14–17 mai.

Scopul vizitei constă în consolidarea contactelor de afaceri și explorarea oportunităților de parteneriate cu entități locale relevante, precum și o mai bună înțelegere a mediului de afaceri din România și Republica Moldova. Domeniile de interes sunt: inteligența artificială, utilajele, digitalizarea, start-up-urile și inovarea.

„Relațiile dintre Bavaria și România nu se mai limitează la cooperarea în domeniul producției industriale, ci se axează tot mai mult pe IT, cercetare-dezvoltare sau energie. Industria de apărare oferă, de asemenea, oportunități bune de colaborare. Ne dorim să vedem cât mai multe parteneriate între companiile bavareze și cele românești, bazate pe încredere și cu o viziune pe termen lung,” a declarat Sebastian Metz, director general al AHK România.

În cadrul unui eveniment organizat la București secretarul de stat Tobias Gotthardt a subliniat că schimburile comerciale dintre România și Bavaria din ultimii 20 de ani reprezintă o poveste de succes: „Volumul schimburilor comerciale a crescut de cinci ori, ajungând la opt miliarde de euro — și acesta este doar începutul,” a declarat el.

El a remarcat interesul mare al companiilor bavareze pentru această misiune în România și Republica Moldova, multe dintre cele care însoțesc delegația activând în domenii precum industria inteligentă, soluțiile inteligente și tehnologii de mediu. „Suntem cu toții parte a Uniunii Europene, a acestei idei europene, care ne ajută să avem o piață comună puternică, de pe urma căreia beneficiem cu toții,” a continuat el.

Gotthardt a menționat totodată că vizita la Chișinău este prima deplasare oficială a unei delegații bavareze în Republica Moldova. „Aceasta este o premieră: pentru prima dată, o delegație economică bavareză se află în Republica Moldova. Este un semnal puternic și totodată o promisiune: ne dorim un schimb economic mai intens, ne dorim să consolidăm rolul Moldovei în Europa. Și venim cu energia necesară pentru a realiza acest obiectiv. Sunt multe lucruri de descoperit și multe oportunități de colaborare. Sunt convins că între Bavaria și Moldova va fi un parteneriat puternic.”

Ministrul român al Energiei, Sebastian Burduja, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini mediul de afaceri, menționând faptul că sectorul energetic din România a trecut printr-o adevărată „revoluție” în ultimii doi ani: „Am atras peste 14 miliarde de euro sub formă de granturi din Fondul pentru Modernizare și din Planul Național de Redresare și Reziliență. Este o sumă uriașă care acoperă lucrări de modernizare a rețelei, producția de energie verde, stocarea de energie, producția de hidrogen. Știu că acest subiect (hidrogen) este de interes pentru Bavaria.”

Companiile au fost din nou invitate de către Ștefan-Radu Oprea, șeful cancelariei prim-ministrului, să dezvolte legături de afaceri atât în România, cât și în Bavaria.

„România are potențial în domeniul securității cibernetice și în sectorul IT. În plus, vom oferi un sprijin semnificativ pentru industria de apărare. Și dacă ne propunem să cumpărăm produse europene, de ce să nu alegem unele germane?”, a spus el.

Potrivit acestuia, antreprenorii români caută parteneri de încredere și doresc să dezvolte proiecte comune, inclusiv în cadrul lanțului de aprovizionare al armatei române. Cu această ocazie, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Federale Germania în România, Christian Plate, a subliniat că legăturile economice solide dintre Germania și România își au rădăcinile în valorile comune pe care le împărtășesc cele două țări. El a adăugat că aceste relații de succes sunt rezultatul integrării europene a României, evidențiind importanța ca țara să continue pe drumul său pro-european.

În cadrul vizitei, delegația s-a întâlnit cu mai mulți oficiali români, printre care ministrul Economiei, Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei, Sebastian Burduja, și primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. De asemenea, au avut loc întâlniri de afaceri cu companii germane și românești din București și Iași.

La Chișinău, delegația are programate întâlniri cu ministrul Energiei, Dorin Junghietu, și cu cel al Economiei și Digitalizării, Dorina Nistor. Programul include vizite la Universitatea Tehnică din Chișinău, precum și la sediul mai multor companii locale, inclusiv la o cramă.