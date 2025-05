Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Florin Pogonaru, declară că România are o problemă de credibilitate pe piețele internaționale, nu o mai crede nimeni că va reduce cheltuielile statului.

Pogonaru așteaptă de la politicieni o schimbare de atitudine, în sensul de asumare "a măsurilor neplăcute care trebuie luate în economie".

"Până acum, am văzut numai politicieni care vor să placă, am văzut o perioadă electorală de cadouri electorale, fără nici un fundament. Acum, am vrea să vedem politicieni care își asumă", a declarat miercuri dimineața la RFI președintele AOAR.

Acesta anticipează că va veni o perioadă de schimbări:

"Am zis-o cândva, până la urmă, perioada care urmează va fi o perioadă de politicieni speriați, bancheri stresați și oameni de afaceri derutați. Politicienii vor fi speriați că vor trebui deodată să nu mai fie eroii care măresc pensii în perioada electorală, ci să fie cei care anunță lucruri mai puțin plăcute".

Florin Pogonaru e de părere că trebuie schimbat modelul de creștere economică:

"O economie în care creșterea este bazată pe consum nu poate continua să existe. O economie care nu se va orienta în perioada următoare spre exporturi, în care nu se vor produce mișcări masive de restructurare, o economie în care exportul începe să aibă o pondere tot mai mare în creșterea PIB-ului nu va îndeplini condiția de a avea un deficit bugetar în conformitate cu angajamentele noastre externe și în raport cu logica".

Președintele AOAR declară că România are "o problemă de credibilitate".

"Nu ne mai crede nimeni, după ce am spus-o de atâtea ori, că vom reduce cheltuielile, că vom crește colectarea, că vom digitaliza ANAF-ul, nu convingem piețele, cum ar zice Warren Buffett, pe Mister Market. Trebuie să-l convingem în primul rând că ne vom ține de angajamentele pe care le luăm și că de data asta vom fi serioși. Cum facem chestiunea asta? După părerea mea, Mister Market ne va cere să facem niște gesturi care arată că suntem hotărâți. Probabil, gesturile astea vor viza creșteri de taxe și da, TVA-ul va fi cumva pe primul loc, pentru că este cel mai simplu și se vede cel mai bine la reducerea deficitului bugetar și ni se va spune ceva de genul: convingeți-ne întâi că sunteți hotărâți, faceți o creștere de impozite, faceți eventual și o privatizare pe Bursă, gen Hidroelectrica și în timpul ăsta procedați și cu reducerea cheltuielilor. Dacă vă țineți de cuvânt cu reducerea cheltuielilor, revenim la creșterea de TVA și aducem TVA-ul înapoi". a explicat el.