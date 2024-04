Sacha Dragic, fondatorul firmei de pariuri Superbet, a intrat pe piața de media din România prin intermediul a patru investiții în proiecte noi sau deja existențe pe piață, potrivit datelor publice, citate de G4Media.ro.

Cele patru instituții de presă sunt agenția News.ro și portalurile online We Love Sports, New Money și Informat.ro.

Întrebat de G4Media de ce a început să investească în presă și dacă își va extinde investițiile în domeniul mediatic, Dragic a declarat că ”nu am ambiții de business în presă, nu am de gând să investesc în radio sau TV și văd această investiție mai mult ca o încercare (nu prea reușită până acum) de a adăuga calitate în presă. De aceea am și consolidat toate investițiile familiale în presă într-un mic holding cu Remus Ștefureac, partea familială fiind în proprietatea Fundației Dragic, fundația care până astăzi s-a finanțat exclusiv din donațiile făcute de soția mea și de mine, adică cu banii deja impozitați”.

La agenția de presă News.ro, una dintre cele mai mari din piață, deține 40% din acțiuni prin intermediul D Craig Holding SA. E vorba despre cel mai mare pachet de acțiuni, celelalte fiind deținute de Lazăr Nicoară (37,5%) și Ion Sorin Tatu (22,5%), potrivit Termene.ro.

”Investițiile pe care le menționați au avut diferite cauze. Am fost întotdeauna un mare fan al presei, în special scrisă, și în special economice. Din această cauză, am fost unul dintre investitori când s-a pornit Profit.ro. De atunci s-a creat o relație între Orlando Nicoară și mine și am și ajutat la pornirea proiectului News.ro. Pentru ani de zile asta a fost doar un împrumut pe care acum 12-18 luni Orlando m-a rugat să-l convertim în acțiuni, și după ce unul dintre investitorii inițiali a dorit să se retragă, am majorat deținerea până la 40%”, a răspuns Sacha Dragic la întrebările G4Media.



La New Money deține o participație majoritară prin intermediul companiei STRATEGIC MEDIA TEAM, unde acționar majoritar e Fundația Dragic cu 80%, iar Remus Ștefureac are 20%, potrivit Termene.ro. ”Proiectul NewMoney.ro a fost un proiect de suflet pe care l-am pornit în 2016 cu dorința de a crea un fel de Fortune al României. Condițiile mele au fost foarte clare, fără articole plătite, fără coperte plătite, fără publicitate mascată. Am investit în New Money de-a lungul timpului probabil 1,5 mil de euro”, a explicat Dragic.

La site-ul de sport We Love Sport deține 90% prin SB Group, alături de jurnalistul Lucian Lipovan (10%), potrivit Termene.ro. ”WeLoveSport nu este proiectul meu, ci al lui Lucian Lipovan cu suportul Superbet și investiții Superbet (celelalte proiecte de presă au fost investiții personale). Dar tot așa dorința era să creăm un site de sport foarte high quality și fără amestecuri mondene”, a declarat Dragic pentru G4Media.

La site-ul Informat.ro, un agregator de știri, Fundația Dragic deține 80%, alături de Remus Ștefureac 20%. ”Informat.ro a venit dintr-o idee pornită în discuții cu Remus Ștefureac despre nevoia de a crea un site de integrare de presă care poate da diverse opinii despre anumite teme sociale”, a declarat Dragic.

Superbet e una dintre cele mai mari companii din domeniul jocurilor de noroc, un sector economic care a crescut exponențial în România datorită refuzului puterii politice de a reglementa atât condițiile de deschidere a sălilor de jocuri, cât și de a limita publicitatea online și offline. În acest moment, șapte proiecte legislative sunt blocate în Parlament de coaliția PSD-PNL.



Compania a anunțat în 2023 că Hans-Holger Albrecht, fratele Ursulei von der Leyen, urma să fie președinte al Consiliului de Administrație.