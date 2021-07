Atunci când ai în plan lansarea unui magazine de comerț electronic sunt multe detalii pe care va trebui să le iei în calcul. Printre acestea se numără și serviciile de găzduire web, un element extrem de important încă de la început.

Pentru ca magazinul tău să evolueze așa cum îți dorești sunt importante produsele sau serviciile pe care le comercializezi, strategia de vânzări, dar și modul în care funcționează din punct de vedere tehnic magazinul online. Pentru că vânzările să înceapă să curgă, potențialul cumpărător trebuie să aibă parte inclusiv de o experiență de navigare plăcută atunci când intră pe platformă. Iar în această privința, găzduirea web sau hostingul trebuie să fie ales cu atenție.

Pentru un magazin online este important să alegi un serviciu de găzduire web de la un furnizor de încredere, doar așa clienții tăi vor reveni în magazinul online și vor avea toată deschiderea să se înregistreze pe site cu datele personale, să comande produse și să efectueze plăti online.

Iată care sunt lucrurile pe care ar trebui să le iei în calcul atunci când alegi găzduire web pentru magazinul de comerț electronic.

Serviciile de găzduire web influențează vânzările

Serviciile de găzduire web influențează vânzările. Atunci când un magazin online funcționează în parametri normali și cumpărătorii te vor vizita mai des, iar unii dintre ei este posibil să devină clienți fideli. Hostingul oferit de o firmă de încredere înseamnă că site-ul va funcționa fără erori, se încarcă repede, serverul nu va avea căderi frecvente sau chiar deloc. Ține cont și de faptul că Google sancționează website-urile care se confruntă frecvent cu probleme tehnice, fapt ce duce la scăderea locului în căutări.

Ce să alegi între server dedicat și un plan clasic de web hosting

Mulți dintre cei care urmează să își lanseze un magazin online au această dilema, ce tip de server este mai bun pentru platformă. Aici răspunsul depinde de mărimea magazinului. Dacă încă de la început ai în plan să construiești un magazin online cu multe produse, dacă estimezi că traficul va fi unul mare și transferul de date va fi unul intens atunci cu siguranță cea mai bună alegere este un server dedicat, care nu îți va limita în niciun fel activitatea. Când este însă vorba de un magazin de mici dimensiuni poți opta și pentru un plan clasic de găzduire web. În cazul în care afacerea ta se va extinde, poți face trecerea la un server dedicat. Între cele două tipuri de găzduire web există evident diferențe de preț.

Lucrează doar cu profesioniști

Alege de prima dată o firma de hosting care se bucură de o bună reputație, pentru că doar așa nu vei ajunge să pierzi energie, timp și bani la acest capitol. Odată ce ai ales un partener de încredere care îți oferă tot suportul și știi că are de fiecare dată soluții și răspunsuri, în cazul în care apar anumite probleme, îți vei putea direcționa eforturile doar către acele lucruri care te ajută să mergi cât mai departe cu magazinul online pe care l-ai lansat. Pe lângă soluțiile prompte și serviciile de calitate, o firma serioasă de găzduire web are un departament de relații cu clienții foarte bine organizat și pus la punct. Astfel, comunicarea trebuie să se desfășoare rapid și eficient, pentru a fi soluționată la timp orice problemă. În felul acesta cumpărătorii tăi nu vor fi afectați. Siguranța cumpărăturilor online, prioritatea zero pentru magazinul tău online

Creșterea fluxului de cumpărături online duce și la creșterea atacurilor cibernetice. Hackerii sunt atrași în special de magazinele online, pentru că de aici pot sustrage date personale importante, parole și chiar datele cardurilor. Așadar, atunci când alegi o firmă de găzduire web ai grijă ca în pachetul pe care îl alegi pentru hosting să existe toate facilitățile care asigură securitatea conturilor de pe site, actualizări ale softurilor, sisteme care nu permit spam și așa mai departe. Găzduirea web trebuie să fie cât mai bine securizată, altfel este precum o invitație deschisă pentru hackeri.