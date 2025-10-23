Marile companii petroliere de stat chineze suspendă achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce SUA au impus sancțiuni Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere ale Moscovei, au declarat pentru Reuters mai multe surse.

O scădere bruscă a cererii de petrol din partea celor mai mari doi clienți ai Rusiei - China și India - va pune presiune pe veniturile din petrol ale Moscovei și va obliga principalii importatori din lume să caute surse alternative de aprovizionare și să crească prețurile globale.

Companiile petroliere naționale chineze PetroChina (601857.SS), Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil se vor abține de la tranzacționarea cu petrol rusesc transportat pe mare, cel puțin pe termen scurt, din cauza îngrijorării cu privire la sancțiuni, au declarat sursele.

Cele patru companii nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru comentarii.

În timp ce China importă zilnic aproximativ 1,4 milioane de barili de petrol rusesc pe mare, cea mai mare parte este cumpărată de rafinării independente, inclusiv de operatori mici cunoscuți sub numele de "ceainice", deși estimările achizițiilor efectuate de rafinăriile de stat variază foarte mult.

Vortexa Analytics a estimat achizițiile de petrol rusesc de către firmele de stat chineze la sub 250.000 bpd (barili pe zi) pentru primele nouă luni ale anului 2025, în timp ce firma de consultanță Energy Aspects le-a estimat la 500.000 bpd.

Unipec, divizia comercială a Sinopec, a oprit achizițiile de petrol rusesc săptămâna trecută după ce Marea Britanie a desemnat Rosneft și Lukoil, precum și nave din "flotă fantomă" și entități chineze, inclusiv o rafinărie chineză importantă, au declarat două surse comerciale.



Rosneft și Lukoil își vând cea mai mare parte a petrolului către China prin intermediari, în loc să interacționeze direct cu cumpărătorii, au declarat traderii.

Între timp, rafinăriile independente vor întrerupe probabil achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, dar ar putea continua să achiziționeze petrol rusesc, au declarat mai mulți traderi.

China importă, de asemenea, aproximativ 900.000 barili pe zi de petrol rusesc prin conducte, import care nu va fi probabil afectat prea mult de sancțiuni.



Se așteaptă ca India și China să se orienteze către alte surse de aprovizionare, ceea ce va duce la creșterea prețurilor petrolului din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, au declarat traderii.

China a importat aproximativ 2 milioane de barili de petrol rusesc pe zi în septembrie, iar India - circa 1,6 milioane de barili pe zi.

"Sancțiunile impuse de Trump companiilor Rosneft și Lukoil vor avea implicații semnificative pentru exporturile de țiței rusesc transportat pe mare, determinând potențialii mari cumpărători să reducă achizițiile - dacă nu chiar să le oprească complet - pe termen scurt”, a explicat Muyu Xu, analist senior în domeniul țițeiului la firma Kpler, potrivit CNBC.

În India, se așteaptă ca sancțiunile să afecteze mai multe rafinării.

Rafinăriile de stat din India - Indian Oil, Bharat Petroleum, Hindustan Petroleum, precum și giganți privați precum Reliance Industries, HPCL-Mittal Energy Ltd. și Oil and Natural Gas Corp (ONGC), se numără printre cele mai expuse, au arătat datele Kpler.

Rafinăriile de stat indiene examinează în prezent contractele comerciale pentru a confirma că niciuna dintre livrările lor nu provine direct de la Rosneft sau Lukoil, a relatat Reuters.

"India va trebui probabil să renunțe la acordurile sale privind petrolul rusesc transportat pe mare pe termen lung, în timp ce fluxurile de gaze prin conducte ale Chinei ar putea continua”, a declarat Emma Li, analist la Vortexa.





