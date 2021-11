Guvernul a adoptat vineri a doua rectificarea bugetară din acest, menținând ținta de deficit de 7,13% din produsul intern brut.

Deficitul bugetului general consolidat, în sumă absolută, calculat potrivit metodologiei naționale (cash), crește la 84,9 miliarde de lei, dar ca procent se menține la 7,13% din PIB, potrivit proiectului de rectificare anunțat de Ministerul de Finanțe.

„Rectificarea bugetului de stat a fost adoptată, am menținut ținta de deficit de 7,13% din PIB. Am asigurat resurse necesare pentru acest an, până la 31 decembrie, și am reușit să găsim o soluție pentru deblocarea situației critice de la CEC Bank”, a spus ministrul de finanțe Adrian Câciu, într-un briefing de presă susținut după ședința de guvern de vineri.