Premierul Florin Cîțu a anunțat miercuri că vrea ca bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe anul 2021 să fie înaintat pe 4 februarie Parlamentului.

"Le dăm șansa colegilor să-și cunoască ministerele. (...) Eu am spus foarte clar și sunt ferm: vreau să facem reformă. Banul public nu o să mai fie cheltuit aiurea. Vreau să bugetăm acele proiecte de investiții care pot fi făcute anul acesta. Pentru 2020, din estimările mele, am reușit un record cu investițiile - 53 de miliarde, dar nu am cifrele exacte", a declarat Florin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern, întrebat de ce durează atât de mult elaborarea bugetului pe 2021.

Premierul a mai anunțat că săptămâna viitoare încep procedurile cu pregătirea limitelor pentru fiecare minister în parte în noul buget de stat.

De asemenea, acesta a declarat că Guvernul propune ca bugetul să intre în Parlament pe 4 februarie.