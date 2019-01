Ministrul finanțelor spune că a dat dispoziție ca ministerul să nu se mai împrumute din piață, urmând să consume din fondurile aflate în trezorerie.

Ministerul Finanțelor constituie un buffer care asigură plata obligațiilor preconizate în următoarele luni. De obicei, buffer-ul acoperă măcar șase luni și este folosit în cazuri de urgență.

„Apropo de împrumut, ieri eu am dat dispoziţie şi am spus: nu ne împrumutăm în piaţă. Că tot am auzit aici «ruşinea nu ştiu care». Nu, încă o dată: Ministerul de Finanţe are sume suficiente pentru a se finanţa. Ştiţi foarte bine - avem sumele necesare în trezorerie pentru a ne finanţa, (...) pentru foarte mult timp, minim şase luni de zile”, a afirmat Eugen Teodorovici, la Parlament, potrivit Agerpres.

Ministerul Finanțelor a avut în ultimele săptămâni probleme în a atrage sumele solicitate la obișnuitele licitații de bonuri de tezaur și obligațiuni de stat. Analiștii zic că introducerea taxei pe lăcomie are un rol important în reticența băncilor de a cumpăra titlurile emise de stat, deoarece acestea nu au fost excluse din rândul activelor asupra cărora nu se aplică taxa pe activele bancare.

Întrebat dacă oferta băncilor reprezintă o reacţie la OUG 114, Teodorovici a spus: „Nu ştiu, trebuie să avem o discuţie şi cu Asociaţia Română a Băncilor pentru a vedea. Eu am încercat să avem această discuţie în trei actori: Banca Naţională, Ministerul de Finanţe şi Asociaţia Română a Băncilor. Nu s-a dat curs dintr-o parte şi am spus că era corect să discutăm la aceeaşi masă. Totuşi, banca centrală a solicitat o discuţie în CNSM, în 4 februarie, înţeleg că este de interes acest subiect şi atunci corect este să avem o discuţie cu cărţile pe masă şi cu toţi actorii implicaţi”.

Ministrul a adăugat că Ministerul de Finanţe nu poate să cumpere la un preţ „mai sus” decât este necesar.

„Doi la mână: nu putem să cumpărăm la un preţ pe care cineva în piaţă încearcă să îl ducă mai sus decât este necesar sau decât ar trebui să fie. Şi atunci decizia Ministerului de Finanţe este aceea de a nu se împrumuta şi aceasta a fost decizia de ieri”, a precizat Teodorovici.

Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a încercat să se împrumute luni, 28 ianuarie, de 400 milioane de lei, de pe piața internă. Cei 7 dealeri primari au transmis câteva oferte, dar în valoare de 30% din suma cerută. Având în vedere ofertele băncilor, Finanțele au refuzat.

Dar, remarcă Profit.ro, bani suficienți pentru a asigura finanțarea timp de 6 luni de zile fără alte împrumuturi nu ar există, teoretic, decât dacă este luată în calcul întreaga sumă disponibilă în Trezorerie, adică inclusiv bani care nu sunt ai Ministerului Finanțelor, ci doar trec prin trezoreria sa, cu alte destinații de plată, și nu doar bufferul de valută al MFP.

Acesta din urmă, pentru care Ministerul nu dă niciodată o cifră exactă actuală, are ca scop acoperirea a doar 4 luni de finanțare, iar în diferite perioade, cum a fost în prima parte a anului trecut, a coborât cu mult sub acest optim.

O finanțare relaxată a statului timp de șase luni doar din banii disponibili în trezorerie ar fi extrem de dificilă și în condițiile în care în prima jumătate a acestui an este concentrată cea mai mare parte a necesarului de refinanțare pentru titlurile vechi care ajung la scadență: nu mai puțin de 30 miliarde de lei, față de 2,3 miliarde de lei cât trebuie refinanțat în a doua jumătate a anului. La aceste sume se adaugă costuri cu dobânzi și comisioane. Iar pe lângă refinanțarea datoriei din urmă, Finanțele vor avea de finanțat și deficitul bugetar nou, a cărui dimensiune nu este cunoscută încă, în absența bugetului pe anul acesta. Anul trecut, spre exemplu, la mijlocul anului deficitul bugetar se situa la 15 miliarde de lei, mai scrie Profit.ro.