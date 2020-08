Plafonul total al garanțiilor ce pot fi acordate în programul IMM Invest va crește la 20 de miliarde de lei, de la 15 miliarde de lei în prezent, potrivit unui proiect de act normativ promovat de Ministerul Finanțelor.

În plus, proiectul de ordonanță prevede că beneficiarii programului nu vor mai fi obligați să păstreze personalul până la sfârșitul anului în curs, scrie Agerpres.

Guvernul a lansat în aprilie programul IMM Invest cu scopul de sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus. Prin acest program, firmele mici și mijlocii pot lua credite în condiții avantajoase: statul asigură până la 90% din valoarea creditului, dobânda creditelor este subvenționată integral de stat cel puțin până la final de an, zero comisioane legate de garanția statului, zero comision de rambursare anticipată a creditului, iar perioada de acordare a garanției este de până la 72 de luni.

Acum, Guvernul vrea, pe lângă creșterea plafonului de garanții, și modificare unor condiții de participare: implementarea unei perioade standard de subvenționare a dobânzii de 8 luni de la data acordării creditului, pentru crearea unor condiții egale pentru toți beneficiarii ce accesează Programul, și crearea posibilității microîntreprinderilor și întreprinderilor mici pentru accesarea creditelor/liniilor de credit pentru finanțarea capitalului de lucru de valori mai mari, de până la 5 milioane lei, potrivit notei de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ.

Totodată, perioada până la care pot fi efectuate plățile reprezentând grantul în cadrul Schemei de ajutor de stat a fost prelungită până la 31 octombrie 2021.

Bugetul Schemei de ajutor de stat aferent granturilor va fi majorat până la suma de 1,106 miliarde de lei, aproximativ 228,42 milioane de euro, în condițiile creșterii plafonului total al garanțiilor care pot fi acordate în anul 2020 la suma de 20 miliarde de lei.

Ministerul Finanțelor a menționat că a obținut în 7 august acordul Comisiei Europene pentru aceste schimbări în schema de ajutor de stat.

„Impactul financiar va fi pozitiv prin menținerea în funcțiune a IMM-urilor existente implicit a numărului de angajați, situația actuală ducând spre o închidere masivă a IMM-urilor fără intervenția statului printr-un ajutor consistent. La momentul acordării, garanțiile care vor fi emise în cadrul Programului nu reprezintă plăți din bugetul de stat, ci determină exclusiv majorarea datoriei publice”, precizează inițiatorii proiectului.

La data de 3 august 2020, în cadrul Programului IMM INVEST România au fost acordate credite în valoare de 11,18 miliarde de lei unui număr de 13.220 beneficiari implicând o garanție a statului în valoare de 9,61 miliarde de lei.