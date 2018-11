Guvernul taie din nou banii de investiții și reușește performanța rară în istoria guvernelor post-decembriste de a reduce bugetul pentru educație, dar premierul încearcă să ne convingă că a doua rectificare din acest an este una „pozitivă”.

„Este o rectificare pozitivă care are ca principal obiectiv încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97 la sută din PIB şi asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea politicilor şi programelor bugetare şi pentru buna funcţionare a instituţiilor publice”, a declarat vineri Viorica Dăncilă, în debutul şedinţei de Guvern, în care ar urma să fie aprobat a doua rectificare a bugetului din acest an.

Proiectul prevede alocarea unor sume mai mari pentru pensii și indemnizații, salarii în sectorul public, dar și pentru dobânzile mai mari plătite de stat, în timp ce Fondul de rezervă va fi alimentat cu 700 milioane de lei. În schimb, deși premierul susține că rectificarea este pozitivă, mai multe ministere vor avea bugete mai reduse.

Cea mai mare reducere este la Ministerul Transporturilor (1,16 miliarde de lei), dar sume importante au fost tăiate și de la Ministerul Cercetării şi Inovării (228,9 milioane de lei), Ministerul Educaţiei Naţionale (198 de milioane de lei), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (176,8 milioane de lei), Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (164,9 milioane de lei) etc.

Guvernul susține că diminuările sunt operate „având în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, în principal, la proiectele finanţate din fonduri europene”. Astfel, putem bănui că nici în acest an nu vom atinge obiectivele privind absorbția fondurilor europene, în pofida multiplelor declarații încurajatoare ale guvernanților.

Dar lipsa investițiilor periclitează infrastructura. Spre exemplu, sindicatele din transportul feroviar avertizează că rectificarea bugetară compromite lucrările de reparaţii din CFR şi pune sub semnul întrebării plata salariilor angajaţilor, iar decizia reducerii bugetului Ministerului Transporturilor creează premisele unui ”cutremur în întreg ecosistemul feroviar românesc”. Anunţata rectificare aruncă, din nou, calea ferată „la periferia economiei româneşti”, spun sindicaliștii.

Senatorul PNL Florin Cîțu spune că este prima oară când un guvern social-democrat taie fonduri de la educație. „2018 este primul an din istoria post decembristă când PSD taie bani de la educaţie. Cum este domnule Dragnea cu programul de guvernare, nu era educația pe primul loc?”, a scris senatorul liberal pe Facebook, într-un mesaj în care acuză că veniturile bugetare sunt cu mult mai mici decât planurile. „După 9 luni de zile veniturile la buget erau mai mici cu 12 miliarde lei. Acum, rectificarea arată că veniturile la sfârșitul anului arată o gaură care se dublează în doar două luni de zile”, susține Cîțu.

Ministerul Finanțelor, în schimb, susține că „rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, faţă de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pe acest an şi faţă de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare”.

Ca urmare, proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majorează, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei.