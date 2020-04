Prim-ministrul Ludovic Orban a anunțat sâmbătă că proiectul de rectificare bugetară va fi discutat de Guvern într-o ședință ce ar urma să aibă loc luni.

„Va avea loc o rectificare bugetară, deja vom avea la ședința de luni o primă analiză a proiectului de rectificare bugetară. La ora actuală ordonatorii principali de credite își definesc nevoile în perioada care va urma și e posibil în cursul săptămânii viitoare să adoptăm rectificarea bugetară”, a spus Orban, într-o declarație de presă susținută la finalul ședinței operative de la MAI.

Premierul a menționat că în aceeași ședință va fi analizat și proiectul de Ordonanță de urgență care vizează acordarea unui stimulent de risc pentru personalul medical care are grijă de pacienții cu coronavirus.

„Deja este cuprins în proiectul de ordonanță de urgență inițiat de Ministerul Fondurilor Europene. Da, aproximativ 500 de euro o să fie. Luni este prevăzută o ședință de guvern și vom adopta mai multe măsuri care urmează a fi finanțate din fonduri europene”, a menționat Orban.

Premierul a arătat că deocamdată nu s-a realizat o evaluare a sumelor totale alocate sistemului de sănătate în lupta cu epidemia.

"Deocamdată am suplimentat din Fondul de rezervă bugetul Sănătății, am pus la dispoziția ONAC banii necesari pentru achizițiile legate de stocurile strategice. De asemenea, am suplimentat bugetul Ministerului Sănătății pentru a putea alimenta direcțiile de sănătate publică cu banii necesari pentru cheltuielile în centrele de carantină. S-au alocat banii pentru investiții în spitalele din subordinea Ministerului Sănătății. Încă e greu de făcut o evaluare, dar alocăm bani cu prioritate, de fiecare dată când este nevoie pentru lupta contra coronavirus", a spus el.