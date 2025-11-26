Hidroelectrica a dat curent fără factură, de aproape 2 milioane de euro, pentru pile de partid și instituții religioase, potrivit unui raport al Curții de Conturi consultat de Recorder.

În timp ce unele firme își declară falimentul, iar oamenii strâng cureaua din cauza facturilor la curent, alții primesc energie electrică gratis de la stat. Ajută mult carnetul de partid și pilele, după cum reiese dintr-un raport al Curții de Conturi consultat de Recorder, care arată că Hidroelectrica a dat curent fără să factureze către 20 de companii și instituții religioase.

Printre principalii beneficiari: o firmă controlată de Alin Udriște, vicepreședinte al PNL Mehedinți și protejat al lui Virgil Popescu, ministrul Energiei în perioada 2020-2023.

Cazul a ajuns pe birourile procurorilor DIICOT și DNA, dar toate plângerile au fost clasate în cursul acestui an.

„Responsabilitatea mea nu există, atât timp cât dosarul s-a clasat”, a explicat Alin Udriște pentru Recorder. Firma controlată de politicianul liberal a primit energie fără factură în valoare de peste 500.000 de euro.

Hidroelectrica a furnizat ani de zile energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără să încaseze niciun leu. Curentul pleca de la Hidroelectrica, existau contracte, dar nu se tăiau facturi. Totul a ieșit la iveală în urma unui control de rutină realizat de inspectorii Curții de Conturi la compania cu capital majoritar de stat.

Aceștia au descoperit că, în perioada ianuarie 2018 – iunie 2022, Hidroelectrica a furnizat curent către 20 de persoane juridice fără să factureze contravaloarea energiei, deși primea lunar situația pentru fiecare loc de consum.

Raportul Curții de Conturi este datat 7 iulie 2022, dar a durat mai mult de un an până când autoritatea care verifică cheltuirea banilor publici să sesizeze procurorii, pe 30 octombrie 2023. În plângerea penală, paguba a fost estimată la 9.350.949 de lei (1,9 milioane de euro).

