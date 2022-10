Cluj-Napoca se transformă pentru zece zile în capitala tehnologiilor inovatoare, la cea de-a X-a ediție a Cluj Innovation Days, evenimentul fanion al asociației Cluj IT Cluster. Conferința are loc între 17 și 27 octombrie, fiind un moment aniversar pentru întregul ecosistem al celei mai titrate și longevive asociații de profil din țara noastră.

Organizatorii și-au propus, pentru cele zece zile, nu doar să sărbătorească parcursul celor zece ani de existență ai Cluj IT Cluster, ci și să evidențieze creșterea și provocările industriei IT românești, punând totodată bazele pentru viitorii zece ani de dezvoltare durabilă a celui mai dinamic domeniu economic românesc.

Sub motto-ul The Power of 1 | 0, care subliniază importanța tehnologiilor digitale ca bază a tuturor marilor inovații ce duc lumea înainte, Cluj Innovation Days se va bucura de prezența unor personalități reprezentative din țară și străinătate, factori de decizie și experți în domeniu. Printre vorbitori se numără:

- László Borbély, Consilier de Stat la Cabinetul Prim-Ministrului, și coordonator al Departamentului de Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului

- Sabin Sărmaș, președintele Comisiei IT&C din cadrul Camerei Deputaților, Emil Boc, Primarul Municipiului Cluj-Napoca

- Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

- Daniela Rus, director al Laboratorului de Informatică și Inteligență Artificială al MIT și mulți alții.

Agenda completă a evenimentelor din cadrul Cluj Innovation Days este disponibilă pe website-ul https://clujinnovationdays.com/agenda/