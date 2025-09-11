Marile victorii se obțin pe piața globală sau pe cea americană, spune investitorul polonez Karol Lasota, optimist în legătură cu potențialul Europei Centrale și de Est în sectorul tehnologic.

Europa Centrală și de Est este plină de talente în domeniul tehnologiei, având o fundație solidă pentru a construi companii excelente în domeniul Inteligenței Artificiale, crede Karol Lasota, partener la firma de investiții poloneză Inovo.VC.

Speaker la Conferința How to Web 2025, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est, Karol Lasota îi îndeamnă pe antreprenori să țintească piețele globale și pe cea americană, în loc să încerce să se dezvolte mai întâi la nivel local.

How to Web va avea loc anul acesta pe 1-2 octombrie și va reuni peste 3.000 de participanți, profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, cu scopul de a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional.

Într-un interviu acordat Euractiv - partener media al Conferinței How to Web - Karol Lasota spune că speră să descopere ”antreprenori excepționali care vor să construiască următorul gigant tehnologic cu rădăcini în Europa Centrală și de Est”.



Interviul pe larg:

Euractiv: Ce așteptări aveți de la How to Web Conference 2025?

Karol Lasota (Inovo): Ca în fiecare an, să găsim și să investim în antreprenori excepționali care vor să construiască următorul gigant tehnologic cu rădăcini în Europa Centrală și de Est/Balcani. :)

Euractiv: Ați mai fost în România?

Karol Lasota (Inovo): De multe ori, încerc să fiu în România la fiecare trei-patru luni pentru a vizita fondatori locali de companii interesanți și pentru a sta de vorbă cu investitori.

Euractiv: Ați colaborat cu vreun start-up sau angel investor românesc?

Karol Lasota (Inovo): Da. Avem o relație strânsă cu câțiva investitori și angel investors din România și suntem întotdeauna deschiși să facem afaceri împreună. În România, am investit în Archbee înainte ca aceștia să intre în YC și am atras ulterior fonduri de la Credo și Global Founders Capital. În mod surprinzător, avem câteva investiții împreună cu un angel investor, dar în alte țări din Europa Centrală și de Est.

Euractiv: Ce sfat le-ați da acestora?

Karol Lasota (Inovo): Nu pierdeți ani de zile dovedindu-vă potențialul la nivel local. Țintiți imediat piața globală sau SUA. Acolo se obțin marile victorii.

Euractiv: În România, startup-urile și firmele din zona tehnologică se plâng adesea de birocrație și reglementări învechite. Care este situația în Polonia?

Karol Lasota (Inovo): Nici Polonia nu este perfectă. Birocrația este peste tot în Europa Centrală și de Est. Cheia este: cei mai buni fondatori de companii pur și simplu o ignoră și construiesc oricum și găsesc soluții.

În Polonia, România și, în general, în Europa Centrală și de Est, fondatorii de companii cad adesea în aceeași capcană: încep local, apoi speră să se extindă la nivel global. Acesta este un joc pierdut. Piața americană nu așteaptă. Dacă testezi în București sau Varșovia timp de doi ani, cineva din San Francisco deja te-a depășit. Viteza este singurul avantaj real pe care îl poți avea.

Euractiv: Cum vedeți viitorul investițiilor în Europa Centrală și de Est?

Karol Lasota (Inovo): Există capital, fonduri regionale, cele mai bune fonduri globale luptă pentru cele mai bune oferte din regiune, așa că antreprenorii excepționali nu vor avea probleme în a strânge bani. Cel mai important lucru este că vedem o mulțime de operatori puternici cu experiență în companii tehnologice de top care se întorc în regiune și încep ceva nou. Pe baza acestui fapt, cred cu tărie că avem potențialul de a avea câteva companii tehnologice noi și excelente din Europa Centrală și de Est, cu o valoare de peste un miliard de dolari, în următorii 10 ani.

Euractiv: Unde există cel mai mare potențial în această regiune?

Karol Lasota (Inovo): Europa Centrală și de Est, în general, este plină de talente tehnologice remarcabile și, ”mulțumită” celor aproximativ 50 de ani de comunism, avem o fundație solidă în educația STEM. Nu sunt sigur dacă știți, dar la un moment dat, aproximativ 20% din echipa de cercetare OpenAI era formată din ingineri polonezi. Puteți găsi cazuri similare în multe alte companii tehnologice de top, unde oamenii dintr-o țară din Europa Centrală și de Est reprezintă o parte importantă a cercetării. Așadar, cred că avem o fundație solidă pentru a construi companii excelente în domeniul Inteligenței Artificiale.

Euractiv: Inovo a devenit un jucător major în investițiile în stadiu incipient în această parte a Europei. Care sunt planurile pentru viitor?

Karol Lasota (Inovo): Vom continua să muncim din greu: să fim primii susținători ai unor fondatori excepționali de companii din Europa Centrală și de Est care doresc să conteste status quo-ul. Ne dorim să vedem încă 10+ noi giganti tehnologici fondați în Europa Centrală și de Est.

Euractiv: Inovo a dezvoltat un instrument de sourcing bazat pe Inteligență Artificială. Cum v-a îmbunătățit procesul de investiții?

Karol Lasota (Inovo): Este avantajul nostru unfair. Vedem mai multe startup-uri mai devreme, mai rapid și la o scară pe care nicio echipă umană nu o poate egala. Datorită acestui fapt, ne putem concentra pe construirea de relații pe termen lung cu cei mai buni fondatori. Am investit deja în patru companii care își finanțează investițiile prin intermediul acesteia.

Euractiv: Ce vă diferențiază față de alte firme de capital de risc din regiune?

Karol Lasota (Inovo): Suntem prietenoși cu fondatorii de companii, mereu de partea antreprenorilor și, din păcate, acesta nu este încă un standard. Nu așteptăm tracțiunea - dacă avem convingerea că un antreprenor poate construi ceva grozav, atunci putem investi chiar și în stadiul de idee. Pe lângă toate acestea, suntem pe această piață de peste 10 ani, am investit în peste 70 de startup-uri și am co-investit cu fonduri globale de top.