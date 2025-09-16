Un ecosistem informațional sănătos este și în interesul afacerilor, deoarece dezinformarea și instabilitatea afectează întregul mediu, spune jurnalista de business Mary Ivanova din Bulgaria.

Cunoscută pentru reportajele și analizele sale profunde, Mary Ivanova de la publicația Capital, a devenit o voce de încredere pentru fondatori, investitori și lideri din industrie care doresc să înțeleagă peisajul afacerilor din Bulgaria și Europa de Est.

La Conferința How to Web 2025, Ivanova va împărtăși strategii privind răspândirea mesajelor startup-urilor și conectarea cu părțile cheie interesate din ecosistemul capitalului de risc.

Conferința How to Web 2025, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est, va avea loc anul acesta pe 1-2 octombrie și va reuni la București peste 3.000 de participanți, profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori, cu scopul de a facilita investițiile și a stimula creșterea ecosistemului tehnologic regional.

Într-un interviu acordat Euractiv - partener media al Conferinței How to Web - Mary Ivanova vorbește provocările cu care se confruntă jurnalismul în prezent și de ce comunitatea de business are nevoie de "un ecosistem informațional sănătos".



Interviul pe larg:

Euractiv: Cu ce așteptări veniți la Conferința How to Web 2025?

Mary Ivanova (Capital): Probabil vom vedea un mai mare accent pus pe inteligența artificială și "deep tech", precum și pe modul în care fondatorii din această regiune se pot scala la nivel global. De asemenea, cred că crearea de rețele între investitori și antreprenori va fi deosebit de importantă, având în vedere climatul economic global. Și - poate cel mai interesant - mă aștept să văd o cooperare regională mai puternică. Bulgaria, România, Grecia, Serbia - ecosistemele sunt încă mici de la sine, dar împreună pot crea o masă critică reală.

Euractiv: În România, jurnalismul se confruntă cu provocări semnificative, inclusiv subfinanțare și scăderea încrederii publice. Care este situația în Bulgaria vecină?

Mary Ivanova (Capital): În Bulgaria, situația este destul de similară cu cea din România. Jurnalismul se luptă cu subfinanțarea cronică, iar acest lucru lasă adesea instituțiile de presă vulnerabile la influența politică sau de afaceri. Încrederea în mass-media a scăzut, de asemenea, ceea ce creează un cerc vicios, în care publicul este sceptic, agențiile de publicitate se retrag, iar instituțiile independente au dificultăți în a supraviețui.

Euractiv: Credeți că comunitatea de afaceri ar trebui să joace un rol în susținerea jurnalismului - în special în contextul actual al știrilor false și al războiului hibrid?

Mary Ivanova (Capital): Cred că comunitatea de afaceri are un rol de jucat în susținerea jurnalismului, mai ales acum, când știrile false și războiul hibrid sunt probleme atât de presante. Un ecosistem informațional sănătos este, de asemenea, în interesul afacerilor, deoarece dezinformarea și instabilitatea afectează întregul mediu. Acestea fiind spuse, modul în care se realizează sprijinul contează foarte mult. Acesta trebuie să fie transparent și structurat, astfel încât independența editorială să nu fie compromisă. O modalitate este prin parteneriate sau finanțarea reportajelor de interes public care consolidează societatea în ansamblu.

Euractiv: Privind lucrurile din unghiul opus - cum poate jurnalismul să sprijine sectorul de afaceri?

Mary Ivanova (Capital): Relația funcționează în ambele sensuri. Jurnalismul sprijină sectorul de afaceri prin furnizarea de informații fiabile, verificate, care ajută companiile să ia decizii mai bune. De asemenea, creează vizibilitate pentru antreprenori prin evidențierea poveștilor de succes și a inovației, ceea ce inspiră ecosistemul. Și, bineînțeles, atunci când mass-media trage la răspundere instituțiile, aceasta contribuie la un mediu mai echitabil în care afacerile pot opera.

Euractiv: Cum vedeți viitorul investițiilor în regiune, în special în România și Bulgaria?

Mary Ivanova (Capital): Atât România, cât și Bulgaria au ecosisteme tehnologice în creștere și povești de succes din ce în ce mai vizibile, care atrag investitori regionali și internaționali. Rezerva de talente este puternică, iar costurile rămân competitive în comparație cu Europa de Vest. Provocările sunt familiare - birocrația, imprevizibilitatea reglementărilor și, în unele cazuri, instabilitatea politică. Dar, per total, văd o creștere a impulsului și cred că tot mai mult capital va veni în regiune pe măsură ce aceste piețe continuă să se maturizeze.

Euractiv: Care sunt principalele provocări cu care se confruntă startup-urile din Bulgaria?

Mary Ivanova (Capital): Pentru startup-urile bulgare, cea mai mare provocare rămâne accesul la capital de creștere. Finanțarea în stadiu incipient este disponibilă (ca să fiu corectă, nu a fost în ultimul an, dar lucrurile se schimbă), dar odată ce companiile trec de acest stadiu, strângerea de fonduri mai mari devine foarte dificilă. Piața internă este, de asemenea, mică, ceea ce înseamnă că fondatorii trebuie să gândească internațional de la bun început. Un alt obstacol este rezerva relativ mică de mentori experimentați și antreprenori în serie, deși acest lucru începe să se schimbe pe măsură ce apar noi povești de succes.

Euractiv: Există startup-uri media în Bulgaria? Cum funcționează și ce impact au avut asupra peisajului media?

Mary Ivanova (Capital): Da, există câteva startup-uri media interesante în Bulgaria, toate fiind axate pe digital. Multe dintre ele operează cu echipe foarte eficiente, bazându-se fie pe abonamente, donații, dar mai ales pe finanțare bazată pe proiecte. Impactul lor nu constă în amploarea lor, ci în demonstrarea faptului că sunt posibile modele alternative și în crearea de comunități loiale în jurul conținutului de calitate. De asemenea, au modificat puțin peisajul media tradițional, experimentând cu formate și demonstrând că există un interes pentru voci independente.