Ludovic Orban promite măsuri pentru dezvoltarea pieței de capital din România, dar are mâinile legate de o lege propusă de PSD. Premierul spune însă că legea care interzice vânzarea activelor statului va fi modificată de viitorul Parlament.

Fiecare om politic care susține un discurs la cine știe ce moment aniversar al Bursei din București declamă solemn că sprijină dezvoltarea pieței de capital, dar măsurile pe care le-a luat statul în ultimele decenii mai mult au frânat avântul investitorilor.

Listările companiilor de stat sunt atât de rare încât nu ai nevoie de degete să le numeri, „perla coroanei” - Hidroelectrica - încă nu a ajuns la cota bursei, deși subiectul este pe paginile publicațiilor financiare de un deceniu, iar legile votate în Parlament sau proiectele anunțate de diverși politicieni - precum propunerea de desființare a fondurilor de pensii provate - mai mult îndepărtează investitorii, decât îi încurajează.

În pofida acestor impedimente, dar mult mai târziu decât ar fi fost posibil, Bursa din București a dobândit cumva statutul de piață emergentă, iar oficialii români nu au ratat să vină cu noi promisiuni la momentul de sărbătoare.

„Mă bucur să fiu astăzi aici într-un moment favorabil pentru evoluția economiei românești. Nu poate exista capitalism fără capital și fără piață de capital. Faptul că România astăzi (luni - n.r.) trece la statutul de piață emergentă secundară arată o evoluție pozitivă a Bursei de Valori București, dar din punctul meu de vedere, o evoluție încă timidă și din acest motiv intenția noastră ca și Guvern este aceea de a sprijini dezvoltarea în continuare a Bursei, a pieței de capital”, a spus premierul Ludovic Orban la evenimentul „România emergentă”, organizat de Bursa de Valori București.

(Din 21 septembrie, piața de capital din România este inclusă în indicii furnizorului global de indici FTSE Russell pentru pIețe emergente.)

Premierul nu a ratat, deci, ocazia de a anunța noi planuri pentru dezvoltarea pieței de capital, recunoscând totuși că, pentru moment, guvernul nu poate face mare lucru.

„Sunt mai multe măsuri prin care vrem să dezvoltăm piața de capital din România: listarea de noi companii de stat la bursă, stimularea persoanelor, participării persoanelor fizice la piața de capital prin simplificarea procedurilor fiscale pentru investitorii de retail. De asemenea, dorim să lansăm noi programe de emisiuni de titluri de stat prin intermediul Bursei, deja s-au lansat emisiuni de titluri de stat în valoare un miliard de lei și 168 de milioane de euro”, a spus Ludovic Orban.

Dar Parlamentul a adoptat o lege care blochează vânzarea de active ale statului, inclusiv vânzarea de acțiuni pe bursă.

„În procesul de dezvoltare a pieței bursiere a apărut din păcate o lege care, nu pot să înțeleg rațiunea pentru care a fost adoptată și am și atacat-o la Curtea Constituțională, din păcate, nu ni s-a dat dreptate, care oarecum blochează vânzarea de active, de acțiuni afectând procesele pe care le-am început de listare la Bursă a unor companii importante, cum este, de exemplu, Hidroelectrica. E clar că actuala structura a Parlamentului nu poate permite modificarea acestei lei, dar după alegeri obiectivul nostru este să modificăm această lege pentru că noi vrem ca lucrurile să curgă firesc în continuare și noi vrem să creem dezvoltare economică, să generăm cu adevărat o dinamică economică și prin intermediul pieței de capital, a Bursei de Valori”, a explicat premierul.

Orban a vorbit și de alte măsuri de stimulare, inclusiv propuneri de natură fiscală pentru încurajarea companiilor private să se listeze la bursă, pentru ca firmele să aibă acces la alte surse de finanțare. „Dacă ne uităm la finanțarea companiilor, vom vedea că în România suntem departe de modelul capitalist din țările dezvoltate în care o mare parte din finanțările companiei se realizează de pe bursă. Obiectivul este să dezvoltăm aceste instrument fundamental pentru economia de piață, care este Bursa de Valori”, a afirmat Ludovic Orban.

Și președintele Klaus Iohannis a vorbit de potențialul de dezvoltare de care dispune economia românească. „Cu toții ne dorim să vedem mai mult capital românesc listat la bursă și tot mai multe companii care să apeleze la piața de capital pentru a-și finanța proiectele de investiții”, a spus Klaus Iohannis, într-un mesaj transmis de consilierul prezidențial Cosmin Marinescu, la evenimentul organizat de Bursa de Valori București.

Șeful statului a punctat că includerea României în rândul piețelor emergente este „un puternic semnal de încredere pentru investitori, un semnal de speranță și predictibilitate pentru întreprinzători, prin creșterea capacității lor de finanțare”.

„În plus, ascensiunea noastră în categoria piețelor emergente are și potențialul de a contribui la promovarea imaginii României, ca destinație atractivă de business. Însă, pentru a-și proba eficiența, piața de capital trebuie puternic integrată și asimilată în economia și viața noastră socială. Prin piața de capital se poate dezvolta capitalismul modern din zilele noastre și tot piața de capital are potențialul de a fi acel motor inteligent prin care România poate crește spectaculos. Depinde doar de noi să fructificăm această oportunitate deosebită și să luăm măsurile necesare pentru a beneficia la maximum de toate avantajele nou create, context în care rolul Autorității de Supraveghere Financiară și al Bursei de Valori este esențial”, se arată în mesajul șefului statului.