Reprezentanții industriei auto din România grupați în ACAROM se declară „șocați” de sumele prevăzute pentru programele Rabla în proiectul de buget pentru 2024.

La doar o zi după ce Guvernul României a prezentat proiectul de buget pentru 2024 în care este menționată reducerea drastică a subvențiilor pentru achiziționarea de mașini noi, Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) se declară „șocată de noile măsuri fiscale care vizează programele Rabla și Rabla Plus”, potrivit economica.net.

Oficialii ACAROM arată că „sectorul auto, reprezentat la nivel național de ACAROM – Asociația Constructorilor de Automobile din România, se declară șocat de noile măsuri bugetar fiscale care vizează programele Rabla și Rabla Plus, anunțate în proiectul de Ordonanță de Urgență publicat de Ministerul Finanțelor pe 13 decembrie. După trei ani de crize succesive care au afectat puternic sectorul auto, atât producția cât și comerțul cu vehicule noi și serviciile aferente, după adoptarea unor măsuri fiscale nediscutate în prealabil cu mediul de afaceri, care au impact direct în sectorul auto (taxarea cu 1% a cifrei de afaceri, impozitul pe microintreprinderi, etc), am constatat cu stupoare că Ministerul Finanțelor din Guvernul României propune spre adoptare noi măsuri a căror aplicare va afecta grav sectorul auto din România”.

Citește și: Statul taie masiv din banii pentru programele Rabla și Casa Verde Fotovoltaice



Aceștia evidențiază astfel faptul că industria auto – aflată în plin proces de recuperare după pierderile cauzate de pandemie și în fața unei transformări costisitoare care vizează trecerea la mașini mai puțin poluante – nu a fost consultată de Guvern atunci când au fost decise detaliile noului proiect de buget care afectează companiile din domeniu.

„Modificarea într-un mod total neprevăzut și dezechilibrat a cuantumului tichetelor oferite în cadrul programului Rabla (la jumătate din valoarea actuală) și a programului Rabla Plus (la o cincime din valoarea actuală) va duce la o prăbușire a pieței de vehicule noi, coroborată cu o creștere exponențială a importului de vehicule second-hand. În 2023 ne așteptăm ca piața de autoturisme noi să atingă valoarea de 145.000 unități, cu contribuția majoră a programelor Rabla și Rabla Plus. În condițiile măsurilor anunțate, aceste programe își pierd atractivitatea și astfel prognoza pentru 2024 este una dezastruoasa, respectiv o piață de vehicule noi de maximum 80.000 unități, cu impact negativ direct asupra locurilor de muncă din sector și a cifrei de afaceri a companiilor românești din domeniul auto. Subliniem totodată faptul că diminuarea valorilor tichetelor acordate prin cele două programe va afecta posibilitatea cetățenilor României de a achiziționa vehicule noi, mai puțin poluante”, atrage atenția ACAROM.

ACAROM atrage atenția că „se anulează efectul benefic al derulării programelor în anii precedenți – creșterea ponderii vehiculelor hibride, electrificate și electrice, având drept consecință directă creșterea importurilor de vehicule second-hand, mai poluante și mai nesigure”.

În final, oficialii ACAROM solicită Guvernului României „să analizeze cu celeritate posibilul impact negativ al măsurilor propuse și să acționeze în consecință astfel încât trendul pozitiv în demersul de reducere a poluării prin reînnoirea parcului auto național să continue și în viitor, pe baze solide și predictibile, cu programe multi-anuale, precum în statele civilizate”.