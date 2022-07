Ion Moldoveanu, membru în Consiliul Director ANIS , a răspuns întrebărilor EURACTIV.ro legate de felul cum ar trebui să arate - actualizat la vremurile în care trăim - astfel de cursuri în toate cele trei cicluri de școală.





„Programa școlară include ore de tehnologia informației și informatică în întreg ciclul școlar. Avem și o programă bună. În contextul pandemiei, în școli au fost distribuite tablete. Sperăm ca prin PNRR să crească semnificativ nivelul de digitalizare. Sunt, într-adevăr, diferențe între mediul rural și urban. Diferența cea mai are o face, însă, profesorul.





Pandemia ne-a testat capacitatea de a ne adapta. În acest timp, am văzut profesori din mediul rural care au reușit să facă lucruri extraordinare cu elevii. Aceștia au găsit sponsori, donații, platforme educaționale avansate și metode de predare interactive, atât fizic, cât și online, limbaje de programare vizuale și roboți didactici. Cel mai important, au căutat mereu să învețe, să se dezvolte personal, s-au adaptat și au îmbunătățit constant metodele de predare.





Tehnologia se schimbă într-un ritm accelerat. De multe ori, ce învățăm la ore ca teorie, nu mai este relevant la scurt timp după ce terminăm formal școala. Cursurile de informatică trebuie, într-adevăr, să fie constant actualizate în relație cu ultimele tehnologii. Cel mai important este, însă, ca profesorul să trezească curiozitatea elevilor, pasiunea de a rezolva probleme cu ajutorul tehnologiei, de a-și căuta singuri informații, de a învăța de unii singuri și de a lucra în echipă. Aceste aptitudini îi vor ajuta pe elevi să aibă performanță într-un mediu într-o continuă schimbare.





Ce mai mare problemă a industriei IT este lipsa de specialiști. Estimarea este de 15.000 până la 20.000 - diferența dintre numărul de absolvenți și numărul de poziții deschise în fiecare an în industrie. Studenții sunt atrași de salariile mari din industrie și se angajează din timpul facultății. Din păcate, unii dintre aceștia nu-și mai termină licența. În timp ce absolvenții sunt atrași de job-urile și salariile mari din IT, foarte puțin mai rămân în învățământ. Lipsa de cadre didactice este vizibilă în facultățile de informatică-calculatoare. Întrebarea este cum facem ca profesioniști în tehnologia informației să vină ca profesori în gimnazial, în special la școli din mediul rural?





Lipsa de cadre didactice specializate în tehnologia informației, în special în școlile din rural, duce în primul rând la o lipsă de oportunități pentru copiii din acea comunitate. Este, însă, și o problemă pentru industrie. Un număr mai mare de copii expuși la cursuri de calitate ar face ca o mai mare parte din aceștia să-și dorească apoi o carieră în IT.





Cursurile de informatică pot fi mai slabe sau mai bune, în funcție de curriculum și de profesori. Cea mai nefericită decizie ar fi, însă, să nu mai facem deloc cursuri de TIC și informatică, așa cum arată ultima propunere a programei cadru de trunchi comun pentru liceu. Știm că job-urile din IT sunt cele mai bine plătite în România și Uniunea Europeană. Orele de informatică sunt esențiale pentru a putea urma cu succes o facultate de profil și apoi o carieră în IT.





Nu toți elevii își doresc să lucreze în IT, dar toți trăim într-o societate digitală și trebuie să știm să folosim tehnologia. Cum vom dezvolta această societate în cazul în care nu mai învățăm nimic legat de tehnologia informației începând din clasa a IX-a?”