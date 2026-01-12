Exporturile României au crescut cu 3,9%, în primele 11 luni din 2025, la 89,42 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 2,6%, la 119,19 miliarde euro, față de perioada similară din 2024, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).

▪ În luna noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 8372,6 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 10633,5 milioane euro, rezultând un deficit de 2260,9 milioane euro.

▪ Față de luna noiembrie 2024, exporturile din luna noiembrie 2025 au scăzut cu 0,1%, iar importurile au scăzut cu 5,3%.

▪ În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, exporturile FOB au însumat 89420,4 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 119190, 6milioane euro.

▪ În perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2025, exporturile au crescut cu 3,9%, iar importurile au crescut cu 2,6%,comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2024.

▪ Deficitul balanței comerciale (FOB/CIF) în perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025 a fost de 29770,2 milioane euro, mai mic cu 299,6 milioane euro (-1,0%) decât cel înregistrat înperioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2024.

În perioada 1 ianuarie -30 noiembrie 2025, ponderi importante în structura exporturilor și importurilor sunt deținute de mașini și echipamente de transport (46,5% la export și 36,8%la import) și alte produse manufacturate (26,9% la export și 28,4% la import).

Valoarea schimburilor intra-UE27 de bunuri în perioada ianuarie-noiembrie 2025 a fost de 64,118 miliarde euro la expedieri și de 86,223 miliarde euro la introduceri, reprezentând 71,7% din total exporturi și 72,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE27 de bunuri în perioada ianuarie-noiembrie 2025 a fost de 25,302 miliarde euro la exporturi și de 32,966 miliarde euro la importuri, reprezentând 28,3% din total exporturi și 27,7% din total importuri.

