România riscă să piardă trenul tranziției energetice dacă nu își clarifică direcțiile strategice și nu își modernizează rapid infrastructura energetică, avertizează Consiliul Investitorilor Străini (FIC).

Într-un eveniment dedicat tranziției energetice, FIC a reunit principalii actori din energie și autorități de rang înalt pentru a sublinia că lipsa unei viziuni pe termen mediu și lung blochează investițiile și frânează dezvoltarea economică.

Un apel la liberalizare, predictibilitate și protejarea industriei

Mesajul central transmis de investitori este limpede: România are nevoie de o piață energetică complet liberalizată, în care regulile concurenței să fie respectate. Doar astfel pot fi atrași investitori serioși care să sprijine dezvoltarea rețelelor și a noilor capacități de producție. În paralel, FIC cere ca statul să redefină noțiunea de „consumator vulnerabil”, pentru a proteja mai eficient populația afectată de liberalizarea prețurilor.

Rețele vechi, nevoie de bani noi

O altă temă urgentă este infrastructura: mare parte din rețelele de distribuție și transport sunt învechite, iar investițiile necesare depășesc capacitatea actuală a operatorilor de a răspunde cererii în creștere. FIC cere un cadru de reglementare care să încurajeze modernizarea rețelelor prin investiții private, dar și prin sprijin guvernamental clar și stabil.

Tranziție verde cu pași rapizi și realiști

Evenimentul a evidențiat și urgența sprijinirii tehnologiilor verzi – de la energie solară și eoliană la hidrogen și soluții de stocare. Investitorii susțin că România trebuie să păstreze competitivitatea industrială în paralel cu atingerea țintelor climatice asumate la nivel european. Pentru perioada 2024–2030, estimările FIC arată că România ar trebui să aloce anual între 34–35% din PIB pentru a susține obiectivele de tranziție energetică. Asta înseamnă o mobilizare economică fără precedent.

Prioritățile guvernului: interconectare, reindustrializare, protecția vulnerabililor

Oficialii guvernamentali prezenți – printre care ministrul Energiei Sebastian Burduja și ministrul Mediului Mircea Fechet – au subliniat la rândul lor necesitatea investițiilor rapide în infrastructură, a interconectării cu restul UE și a unei reindustrializări bazate pe energie curată și accesibilă. Securitatea energetică și predictibilitatea legislativă rămân priorități comune, însă flexibilitatea în atingerea țintelor climatice este văzută ca o cheie pentru menținerea competitivității economiei.

România, în fața unei alegeri strategice

Studiul sectorial prezentat de FIC arată că România are o fereastră de oportunitate – dar și un risc mare: dacă nu oferă un cadru legislativ stabil, transparent și atractiv pentru investitori, riscă să piardă nu doar investițiile, ci și competitivitatea economică. Investitorii cer predictibilitate, deschidere la dialog și un parteneriat autentic cu autoritățile.

Energie pentru viitor, nu doar pentru azi

România are resurse, are poziție strategică și are interes european să fie un jucător cheie în tranziția energetică. Dar pentru asta, trebuie să treacă de la promisiuni și strategii generale la acțiuni concrete și o viziune coerentă. Evenimentul FIC a arătat că există voință – dar cheia stă în coerență, colaborare și curajul de a planifica pe termen lung.