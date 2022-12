De la începutul conflictului din Siria, în 2011, Damascul - care importă grâu în principal din Rusia, și-a crescut importurile pentru a compensa scăderea producției locale.

De la începutul războiului din Ucraina, navele siriene și rusești, ultimele sub sancțiuni internaționale, aprovizionează Siria cu grâu din portul Sevastopol, din Crimeea. La sfârșitul lunii noiembrie, aprovizionările din acest port, situat în teritoriul ucrainean anexat de Moscova în 2014, ajunseseră la 500.000 de tone pentru anul 2022, față de 28.000 de tone în 2021, potrivit datelor colectate de firma specializată în monitorizarea piețelor financiare Refinitiv. Autoritățile ucrainene cred că acest grâu provine, cel puțin parțial, din culturi care au fost furate de Rusia de la fermierii ucraineni din zonele pe care le ocupă, scrie Le Monde.

”Douăzeci și trei de transportoare de cereale au navigat din porturile Crimeei în Siria din luna mai, inclusiv trei din 27.000 de tone fiecare săptămâna trecută. Aceste porturi sunt închise comerțului internațional și aceste nave sunt ilegale”, a declarat o sursă de la Ambasada Ucrainei în Liban. Aceasta acuză Moscova că aprovizionează regimul sirian cu grâu furat din regiunile agricole Zaporijie, Herson și, înainte de eliberarea acestuia, Harkiv.

În iunie, guvernatorul regiunii Zaporojie, numit de Moscova, a recunoscut că porturile din Crimeea erau folosite pentru a exporta cereale din regiune, spunând că fermierii sunt plătiți.

Camioane spre Crimeea

Autoritățile din Crimeea, la rândul lor, au indicat în august că au recoltat 1,4 milioane de tone de grâu. ”Crimeea nu poate produce suficient grâu pentru a-și satisface propriile nevoi. Până la sfârșitul lunii octombrie, din Ucraina fuseseră furate în total 1,7 milioane de tone de grâu”, spune sursa ucraineană.

Aceste estimări sunt făcute de serviciile de securitate și justiție ucrainene pe baza rapoartelor privind furturile din producția fermierilor ucraineni și mișcările de camioane către Crimeea.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că acuzațiile sunt ”false”.

Deși sancțiunile internaționale impuse Rusiei nu vizează comerțul cu cereale, Moscova denunță obstacole în calea exporturilor sale către clienții săi tradiționali din Africa și Orientul Mijlociu. Expedierea grâului din Crimeea către Siria este efectuată de nave siriene, plasate sub sancțiuni americane, precum și nave sub pavilion rusesc aparținând unei companii de stat ruse aflate sub sancțiuni, potrivit agenției Reuters.

De la începutul conflictului în 2011, Siria și-a crescut importurile de grâu pentru a compensa scăderea producției locale. Această producție a scăzut din nou drastic în ultimii doi ani – la mai puțin de 75% din nivelurile de dinainte de război din cauza valurilor de secetă și a crizei economice.

În septembrie, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a estimat producția pentru anul 2022 la un milion de tone, inclusiv 520.000 de tone în zonele aflate sub controlul regimului. Cu toate acestea, conform FAO, cererea de grâu în regiunile controlate de Damasc se ridică la 3 milioane de tone pe an.

Siria își importă în principal grâul din Rusia.

În aprilie, revista americană online New Lines a dezvăluit că Moscova a acordat regimului sirian două împrumuturi în valoare de 700 de milioane de dolari la sfârșitul anului 2020 pentru importul de cereale. În octombrie 2022, regimul sirian a anunțat că va cumpăra până la un milion de tone de grâu rusesc pentru a-și acoperi nevoile până la jumătatea anului 2023. Aceste aprovizionări se adaugă contractelor deja încheiate cu Rusia pentru importul a 600.000 de tone de grâu, din care o parte a fost livrată, potrivit ziarului economic online Syria Report.

Sursa: RADOR