Ministrul Proiectelor Europene a anunțat joi sistări și suspendări de proiecte prin PNRR, motivul fiind criza bugetară și nevoia statului de a face economii.

"Pe un PNRR care avea o valoare totală de 28,5 miliarde de euro s-au pus contracte de finanțare de 47,4 miliarde de euro. Prin acest mecansim, România a încercat să acopere foarte multe proiecte benefice, dar cumva peste capacitatea, posibilitățile de finanțare pe care România le-a avut. Să ne gândim că vrem să pregătim o masă de prânz și ne apucăm să gătim în același timp 10 feluri de mâncare. Nu terminăm niciunul și problema e că rămânem nemâncați", a spus Pîslaru la finalul ședinței de Guvern unde OUG pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării investițiilor finanțate din PNRR și din fonduri publice naționale a fost supusă primei lecturi.

El a mai precizat că, în situația de acum, România a încheiat aceste contracte de finanțare pentru foarte multe proiecte, iar acum avem o problemă, pentru că mai avem un an de zile pentru a stabili care sunt fezabile.

"OUG spune clar că, la proiectele pentru care nu avem încă ordin de începere a lucrărilor, care pică din PNRR, e firesc că trebuie să renunțăm la ele. Trebuie să ne concentrăm resursele pe proiectele care sunt mai avansate. Cele cu progres fizic între 0 și 30% sunt într-un stadiu incipient și au riscuri majoare să nu mai poată fi finalizate și avem problema de contrângeri bugetare. Ar urma să fie suspendate. Nu se renunță la ele, dar se suspendă", a continuat ministrul.

De asemenea, proiectele peste 30% stadiu de execuție vor fi finalizate și se vor căuta surse alternative de finanțare, a dat asigurări Dragoș Pîslaru.