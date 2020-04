Un Guvern este răspunzător față de sănătatea fiecărui cetățean al său, nu față de supraviețuirea fiecărui IMM sau fiecărei întreprinderi, mai ales într-o economie de piață, crede Valentin Lazea, economist-șef al BNR.

"Multe întreprinderi mici și mijlocii vor dispărea, fără doar și poate. Haideți să nu confundăm două principii clare: un stat, un Guvern este răspunzător față de sănătatea fiecărui cetățean al său, dar nu este răspunzător față de supraviețuirea fiecărui IMM sau fiecărei întreprinderi mai ales într-o economie de piață. Am ajuns în lumea de astăzi să se considere că statul trebuie să salveze toate întreprinderile ... Or, unde mai este economia de piață în toată chestia asta? România are câteva atuuri față de alte țări din Europa Centrală și de Est, care ar putea să o facă să iasă mai bine din criză. Și anume, noi nu avem un comerț exterior atât de dezvoltat precum țările de la Vișegrad, care sunt mai lovite din acest punct de vedere, noi nu avem un turism care să se bazeze atât de mult pe venirea turiștilor străini, deci o slăbiciune care devine o forță în actualele împrejurări, și România are relativ mai puțini angajați în microîntreprinderi, ceea ce pare chiar surprinzător față de țările Europei Centrală și de Est. Cu alte cuvinte, dacă nu am avea situația deficitelor gemene - deficitul fiscal și deficitul bugetar - care ne trag în jos foarte tare, am avea o șansă să ieșim din criză", a declarat marți, într-o videoconferință de specialitate, Lazea, potrivit Agerpres.

Economistul-șef al BNR a precizat că, în ceea ce privește economiile în perioada post-criză, va exista o situație în care datoriile publice vor crește, se vor arunca asupra generațiilor viitoare, iar inflația va crește pe termen lung.

"Vom avea o situație în care vor crește datoriile publice și se va arunca pisica moartă a datoriilor în mâinile oricărui ar fi să fie. Cu alte cuvinte, se vor socializa pierderile, se vor arunca datorii asupra generațiilor viitoare, se va intra în defaulturi - nu se vor mai plăti creditorii, inflația pe termen lung va crește și toate acestea, la urma urmelor, vor avea ca rezultat o fragilitate. Economiile care vor arunca la gunoi principiile și lucrurile învățate în sute de ani, cum de altfel le vor și arunca, vor fi fragile. Aviz și economiilor occidentale și celei românești care, prin mimetism, va face aceleași prostii ca și occidentalii", a spus el.