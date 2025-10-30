PRESShubLukOil-ul din România a stârnit politicienii dâmbovițeni
Statele Unite au impus sancțiuni majore împotriva principalelor companii petroliere rusești Rosneft și LukOil în data de 22 octombrie 2025, ca răspuns la refuzul Kremlinului de a negocia încetarea războiului din Ucraina.
Acestea prevăd înghețarea tuturor activelor Rosneft și LukOil din SUA și a zeci de subsidiare ale acestora. De asemenea persoanele fizice și companiile americane nu au voie să facă tranzacții sau afaceri cu Rosneft, LukOil și filialele lor. De asemenea toate contractele și activitățile externe trebuie finalizate sau întrerupte în maximum o lună de la intrarea în vigoare a sancțiunilor (teoretic 21 noiembrie 2025), existând riscul unor amenzi sau excluderi de pe piețele occidentale a celor care continua afacerile cu cele doua companii rusești. Sancțiunile acoperă inclusiv interdicții de colaborare pe zona oricărui tip de transport, inclusiv cel maritim, în asigurările de marfă și a tuturor serviciilor portuare.
Statele Unite aplică și sancțiuni secundare tururor instituțiilor financiare sau firmelor internaționale care derulează tranzacții semnificative cu companiile nominalizate si filialele acestora, ajungându-se până la excluderea lor din sistemul financiar american.
Multe state aliate și parteneri ai SUA, inclusiv UE și Regatul Unit, iau în considerare adoptarea unor sancțiuni similare.
Restricțiile urmăresc să blocheze jumătate din exporturile de petrol ale Rusiei către piețele globale, afectând direct bugetul de război rusesc. Rosneft și LukOil realizează împreună peste 50% din producția de petrol a Rusiei și sunt responsabile pentru circa 3 milioane de barili/zi exportați.
