Președintele Comisiei pentru sănătate din Senat, Adrian Streinu-Cercel, a spus, la Profit Health.forum, că nu îl interesează deficitul bugetar mare din prezent, fiind nevoie de investiții și de dezvoltarea țării.

Social-democratul a mai spus că în prezent nu se guvernează, ci se fac doar tăieri, iar un guvern bun este unul în care nici nu se cunosc miniștrii.

”Cu privire la deficitul bugetar: Mă doare în cot de deficitul bugetar! Este o bulibășeală totală, da? Nu are nicio chestie.

România a fost singura țară din lagărul socalist care și-a plătit toate datoriile externe la zero. Și era și pe plus în 89. Polonia a avut nu știu câte miliarde datorii, le-au fost șterse toate.

Așa că lăsați-mă cu deficitul bugetar! Când se dorește, vine Banca Mondială sau FMI-ul sau cineva o mai veni, ia pixul, cât ai avut, nu mai ai. Ce să vezi? Știți cum a fost criza de pe Wall Street? S-au culcat seara cu bani și dimineața erau pe zero. De ce? Din pix.

Așa că mai ușor cu pianul pe scări, că se dezacordează”. a spus Streinu-Cercel, potrivit Profit.ro.