Marea Britanie propune o asociere vamală cu Uniunea Europeană și vrea să continue să fie parte din unele agenții europene pentru a avea reglementări similare.

Guvernul britanic a publicat joi un document în care își prezintă inteniile privind relația viitoare cu Uniunea Europeană, după planificata ieșire din blocul comunitar la sfârșitul lunii martie 2019.

Documentul a fost agreat săptămâna trecută de cabinetul condus de Theresa May, dar doi dintre miniștrii de frunte și-au dat ulterior demisia - secretarul de stat pentru Brexit, David Davis, și ministrul de externe, Boris Johnson. Dar May pare că are susținerea Partidului Conservator pentru a propune negociatorilor europeni că Marea Britanie va respecta o bună parte din standardele UE pentru a rămâne în relații strânse cu restul de 27 de state.

Prin această Carte Albă, Marea Britanie doreşte instituirea unei noi „zone de liber schimb pentru bunuri”, destinată să menţină schimburi comerciale „fără fricţiuni” cu UE.

Pentru a evita o frontieră între Republica Irlanda - parte a UE - și Irlanda de Nord - care rămâne în Regatul Unit - britanicii propun un „aranjament vamal simplificat”.

Între Marea Britanie și UE nu vor fi taxe și nici controale vamale, dar Londra vrea să își păstreze dreptul de a negocia propriile acorduri comerciale cu alte țări, asigurând că vor fi plătite taxele vamale necesare.

Dacă în sectorul bunurilor, Marea Britanie își dorește o colaborare strânsă cu UE, sectorul serviciilor ar urma să facă obiectul unui nou acord, care să ofere Marii Britanii „libertatea de a-şi trasa propria cale în domeniile cele mai importante ale economiei sale”.

Guvernul recunoaşte însă că, pentru servicii, un astfel de acord ar implica „mai multe bariere” faţă de cele existente şi va priva instituţiile financiare de „paşaportul european” care le permite să opereze liber pe continent.

În ce priveşte circulaţia persoanelor, Londra vrea să dezvolte „un nou cadru care să respecte controalele britanice la frontiere”, permiţând în acelaşi timp cetăţenilor să se deplaseze „în ţările lor respective”.

Deşi va pune capăt libertăţi de mişcare a persoanelor, Marea Britanie va încerca să asigure că turiştii vor putea călători liber şi va încerca să acomodeze politicile de imigraţie cu necesităţile mediului de afaceri.

Londra a însoţit acest plan cu propuneri privind un „parteneriat de securitate”, prin care Marea Britanie ar rămâne membră a agenţiilor Europol şi Eurojust şi ar dezvolta acorduri de „coordonare” în chestiunile de politică externă şi de apărare.

În plus, britanicii vor rămâne membri ai agențiilor care guvernează domenii puternic reglementate - precum sectorul farmaceutic sau sectorul aviatic.

De asemenea, deși Marea Britanie nu va mai face parte din Politica Agricolă Comună, va respecta regulile ce guvernează sectorul agro-alimentar din UE, pentru a asigura comerțul fără fricțiuni pe care Londra și-l dorește în relație cu restul Europei.

Prin publicarea acestui plan, Theresa May speră să accelereze negocierile cu UE în perspectiva ieşirii oficiale a Marii Britanii din blocul comunitar, în martie 2019.

Negociatorul-şef al UE, Michel Barnier, a reacţionat pe Twitter la propunerile Londrei, anunţând că va începe analiza lor şi că este „nerăbdător să negocieze cu Regatul Unit săptămâna viitoare”.