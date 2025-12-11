Fundația Romanian Business Leaders face un apel public către magistrați, către președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan în sprijinul justiției independente - condiție esențială pentru democrație și economia de piață.

Romanian Business Leaders este una dintre cele mai puternice organizații ale mediului de afaceri.

Investigația recentă Recorder a readus în atenția publică o rană deschisă a societății românești: fragilizarea încrederii în actul de justiție. Acest episod nu dezvăluie doar posibile abuzuri sau practici îngrijorătoare, ci scoate la lumină un adevăr incomod – România nu poate progresa dacă una dintre puterile fundamentale ale statului își pierde credibilitatea.

În fața acestei realități, Romanian Business Leaders face un dublu apel: către magistrații integri ai României și către liderii statului.

Apel către magistrații integri:

Curajul vostru este esențial. Nu sunteți singuri.

În sistemul de justiție există numeroși profesioniști care își exercită misiunea cu onestitate,

onoare și respect față de lege. Lor le adresăm un mesaj direct:

Societatea românească are nevoie de voi.

Mediul de afaceri are nevoie de voi.

Democrația are nevoie de voi.

Știm că presiunea poate fi uriașă, iar riscul de izolare este real. Dar vă asigurăm că nu sunteți

singuri. Societatea civilă, mediul de business și cetățenii care cred în statul de drept vă stau

alături. România are nevoie ca magistrații integri să vorbească, să acționeze, să își apere

profesia și principiile.

Îndemnăm instituțiile judiciare, asociațiile profesionale ale magistraților și colegii de bună

credință să ia atitudine, să ceară clarificări și investigații rapide și serioase acolo unde există

indicii de nereguli. Tăcerea nu poate fi o soluție.

Apel către președintele României și prim-ministru:

Reconstruiți încrederea românilor în justiție

În acest moment critic, instituțiile fundamentale ale statului trebuie să își exercite pe deplin

responsabilitatea. Cerem Președintelui României și Prim-ministrului să folosească toate

pârghiile legale și constituționale pentru a restabili credibilitatea sistemului judiciar.

Asta poate însemna:

● susținerea unor investigații riguroase și independente privind faptele semnalate;

● inițierea sau sprijinirea unor modificări legislative, dacă acestea sunt necesare pentru a

corecta derapajele structurale;

● consolidarea mecanismelor de transparență, meritocrație și responsabilitate în sistemul

judiciar;

● protejarea și încurajarea magistraților care își exercită profesia cu integritate, precum și

a celor care își exprimă opiniile în mod liber și onest.

România are nevoie urgentă de măsuri ferme și coerente care să redea cetățenilor convingerea că justiția funcționează în interesul lor, nu al unor grupuri de influență. Fără independența reală a magistraților, fără instituții credibile și fără sancționarea abuzurilor, România nu poate avea nici prosperitate, nici stabilitate, nici dezvoltare durabilă.



Fără justiție nu există economie funcțională. Un stat în care regulile nu sunt aplicate corect și egal este un stat în care investițiile scad, antreprenorii își pierd încrederea, iar inovația și competiția sunt sufocate. Generațiile viitoare ne vor judeca nu după confortul tăcerii, ci după curajul vocii noastre.

