Președintele american Donald Trump se află, potrivit lui Dmitri Medvedev, "pe o traiectorie a războiului" cu Rusia.

Acest lucru este demonstrat de deciziile lui Trump de a anula summitul cu președintele rus Vladimir Putin și de a impune sancțiuni companiilor petroliere rusești, a spus Medvedev, vicepreședinte al Consiliului Național de Securitate, notează FAZ.

"SUA sunt dușmanul nostru, iar «pacificatorul» său vorbăreț s-a angajat acum pe deplin pe calea războiului cu Rusia", a scris Medvedev pe Telegram, referindu-se la Trump. "Deciziile luate reprezintă un act de război împotriva Rusiei. Și acum Trump s-a alăturat complet Europei nebune".

Ulterior a reacționat și Vladimir Putin, spunând că ”sancțiunile sunt importante pentru noi, desigur, e clar acest lucru. Vor avea anumite consecințe, dar nu vor influența semnificativ bunăstarea noastră economică”.

Rusia se așteaptă ca bugetul statului să înregistreze o lovitură de pe urma sancțiunilor americane impuse primilor doi mari producători de petrol din țară - Rosneft și Lukoil, dar cu toate acestea oficialii de la Moscova se declară încrezători că vor găsi modalități de a atenua impactul măsurilor, relatează Bloomberg.

Ministerul rus de externe susține că obiectivele Moscovei "rămân neschimbate".



Urmare a sancțiunilor americane, marile companii petroliere de stat chineze suspendă achizițiile de petrol rusesc transportat pe mare după ce SUA au impus sancțiuni Rosneft și Lukoil, cele mai mari două companii petroliere ale Moscovei, au declarat pentru Reuters mai multe surse.

O decizie similară ar putea fi luată și de unele rafinării din India.








