Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Teleman, a lansat, pe propriile conturi de social media, o întrebare: ar trebui ca autoritățile să ceară socoteală Facebook atunci când blochează utilizatorii?

Pe 22 august ministrul a postat acest text pe conturile sale de Facebook și LinkedIn:



„În ultimii ani un număr de utilizatori din România ai rețelei de socializare Facebook, persoane fizice sau entități private, reclamă restricționarea accesului la rețea sau penalizarea prin restrângerea facilităților oferite de platformă, acestea generând prejudicii de imagine sau materiale. În plus, comunicarea cu furnizorul de servicii este dificilă iar motivele acestor măsuri nu sunt comunicate explicit.

Ar trebui ca autoritățile publice din România să ia poziție în mod oficial pentru îmbunătățirea acestei situații? Apreciem răspunsurile care conduc la un punct de vedere pe care ministerul să-l poată folosi pentru demersuri eventuale ulterioare.”

Ministrul a oferit și un exemplu de astfel de practică a gigantului american, printr-un link către un articol din G4media.ro, care arăta cum contul acestui site a fost suspendat:

Facebook a restricționat pagina de Facebook a G4Media pe data de 14 iunie, motivând că două articole îi încălcau standardele.

Utilizatorii care au răspuns ministrului au avut argumente atât în favoarea intervenției autorităților cât și împotriva acesteia. Postarea a strâns câteva sute de comentarii pe Facebook și câteva zeci pe LinkedIn.

Cătălin Teniță, deputat USRPLUS și antreprenor din domeniul IT, a comentat: „Da, cred că toate serviciile digitale plătite sau gratuite (plătite indirect prin publicitate) trebuie să asigure un nivel minim de comunicare cu beneficiarii, cu atât mai mult cele care sunt folosite de milioane de utilizatori și care sunt practic în situație de monopol pe nișa lor.”

Bogdan Manolea, expert în legislația IT&C a comentat la rândul său: „Având în vedere că Facebook are o poziție dominantă pe piața rețelelor sociale din România care are practic captivi utilizatorii săi iar măsura luată este una care poate aduce atingere libertății de exprimare (care este un drept fundamental conform CEDO și CJUE ) - da, statul român are obligația de a interveni, nu pentru cazuri punctuale, ci mai degrabă pentru creionarea unui sistem previzibil, accesibil și independent prin care un utilizator mediu din România să poată să evalueze o astfel de decizie și să o atace la un nivel ierarhic superior (și nu doar în instanță).” Manolea a adăugat că reglementările europene DSA și DMA răspund parțial acestui scop.