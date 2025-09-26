Ministrul Economiei, Radu Miruță, va solicita oficial Direcției Generale Comerț a Comisiei Europene să analizeze impunerea unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE.

"Acum o lună au venit la mine la minister toți reprezentanții industriei de ciment să îmi spună că sunt afectați de concurența neloială. Am cerut date, am analizat, m-am convins că au dreptate. Astăzi, o lună mai târziu, am mers special să îl întâlnesc pe Denis Redonnet, Deputy Director-General DG Trade de la Comisia Europeană, căruia i-am prezentat cifre concrete și am agreat să îi trimit o solicitare oficială pentru analizarea impunerii unei limite privind cantitățile de ciment importate din țările non-UE", a scris ministrul Miruță pe Facebook, după ce s-a întâlnit joi cu Denis Redonnet.

Importurile de ciment în România au crescut brusc de la aproape toți vecinii non-UE, pentru că aceștia nu sunt obligați să respecte aceleași condiții de mediu și nici să plătească certificate de carbon, a explicat oficialul român.

"Cu toții avem o relație de bună vecinătate, dar concurența trebuie să fie echitabilă. România este țară de graniță a UE. Produsele grele și voluminoase ajung la noi ca destinație finală, pentru că transportul lor mai departe devine prea scump. Așadar, România are un specific diferit și trebuie tratată echitabil. Asta facem: cu cifre, cu respect, dar și cu fermitate atunci când industria noastră este pusă în pericol de concurența neloială", a subliniat Radu Miruță.