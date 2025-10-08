O echipă de specialiști, care să n-aibă legătură cu clasa politică, ar putea să gestioneze arhitectura de digitalizare a României, ideea fiind acceptată și la nivelul Administrației Prezidențiale și a premierului, a declarat ministrul Radu Miruță.

''Un lucru important pe care trebuie să îl facem, și există ca idee de a fi acceptată și la nivelul Administrației Prezidențiale și la nivel de prim-ministru, este compunerea unei echipe de specialiști, care să n-aibă legătură cu clasa politică, și care să gestioneze arhitectura de digitalizare a României'', a spus miercuri ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, în cea de-a doua zi a Smart City Highlights, eveniment organizat de Universitatea Politehnică București.

El a precizat că la Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a identificat o metodă de a plăti o echipă de arhitecți software prin filtrul căreia să treacă orice soluție software care va fi achiziționată de statul român, relatează Agerpres.

''La minister am identificat o metodă de a plăti diferit o echipă de 17 persoane față de ceea ce se plătește la funcționarii publici. Niciodată un arhitect software care primește în piață 5.000 euro nu o să vină să se angajeze la minister pe 1.200. Se lucrează la construirea unei astfel de echipe prin filtrul căreia să treacă orice soluție software care va fi achiziționată de statul român, deocamdată la nivel central'', a explicat ministrul.

Acesta și-a exprimat convingerea că ''în România trebuie să existe o bibliotecă de așa-numite 'Buildings Blocks', un inventar al soluțiilor software existente la nivel național''.