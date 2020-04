Agenția de rating Moody's a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la Baa3/A-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală și a modificat perspectiva de țară de la stabilă la negativă.

Potrivit Ministerului de Finanțe, decizia agenției de reconfirmare a ratingului de țară are la bază potențialul de creștere economică, chiar și în contextul pandemiei de COVID-19, precum și capacitatea instituțională moderată a statului român. Agenția apreciază că România are o economie mai mare și cu o creștere mai rapidă decât alte state din aceeași categorie de rating (Baa3).

„Anunțul Moody's confirma că prioritățile actuale ale Ministerului Finanțelor Publice, respectiv adoptarea și implementarea măsurilor fiscal-bugetare pentru combaterea crizei COVID-19 și relansarea economică a României sunt corecte și responsabile. Numai după adresarea acestei crize fără precedent vom putea vorbi despre consolidare fiscală”, a declarat ministrul Florin Cîțu, într-un comunicat al Ministerului Finanțelor Publice.

Agenția de rating a precizat că modificarea perspectivei a avut în vedere deteriorarea structurală a finanțelor publice, agravată de creșterea datoriilor pe termen lung ca urmare a reformei pensiilor adoptate în 2019, precum și deteriorarea poziției externe a României.

Factorii care pot conduce la o revenire a perspectivei de țară sunt îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, reducerea cheltuielilor curente, însoțite de alte măsuri care ar influența pozitiv sustenabilitatea fiscală (creșterea cheltuielilor de investiții și reducerea constantă a deficitului de cont curent fiind amintite de agenție), notează sursa citată.

Decizia Moody's survine la o săptămână după o decizie similară a Fitch Ratings. Fitch a reconfirmat rating-ul aferent datoriei guvernamentale a României la BBB-/F-3 pentru datoria pe termen lung și scurt în valută și în monedă locală și a revizuit perspectiva de țară de la stabilă la negativă, pe fondul influențelor răspândirii COVID-19 asupra finanțelor publice în perioada următoare.

Într-o postare pe Facebook, Florin Cîțu spune că vina retrogradărilor aparține guvernelor PSD din perioada 2017-2019, iar PNL se străduiește acum să consolideze finanțele publice.

„La fel că Standard and Poor’s și Fitch, agenția de rating Moody’s spune doua lucruri:

- finanțele României au fost administrate ingrozitor de prost în ultimii ani de guvernele socialiste (S&P - creșterea nesustenabilă a cheltuielilor din ultimii trei ani, Fitch - "poor fiscal management în recent years…despite efforts by the current administration (in power since November 2019) to improve fiscal management”)

- legea pensiilor, trecută prin Parlament de Ciolacu și PSD fără niciun fel de sursă de finanțare. Și Moody’s, la fel că celelalte două agenții de rating, folosește legea pensiilor ca motiv principal pentru schimbarea perspectivei la negativ. Legea pensiilor adaugă la cheltuieli în buget 10 miliarde lei în 2020 și 30 miliarde lei în 2021”, scrie Cîțu pe Facebook.

„În ciuda efoturilor pe care le-am făcut din Noiembrie 2019 de a recâștigă încrederea investitorilor încă decontam ticăloșiile și populismele aprobate fără discernământ în ultimii trei ani de socialiștii lui Ciolacu”, mai spune Cîțu.

În același timp, ministrul spune că apreciază că agențiile de rating au făcut diferența între modul în care au fost administrate finanțele publice de PSD și de guvernul PNL instalat din noiembrie 2019.

„Am înțeles avertismentul agențiilor de rating. Le asigur că vom continua exact pe drumul pe care am pornit. Iar pe români îi asigur că voi lua măsurile necesare în așa fel încât să nu existe niciun fel de problema în finanțarea deficitului și implicit plata facturilor statului la timp, chiar și în condițiile în care avem aceste aprecieri din partea agențiilor de rating”, a mai scris Cîțu.

„În plus, voi face tot ce este posibil ca la următoarele evaluări ale agențiilor de rating România să revină la perspectiva stabilă sau chiar direct la pozitiv”.