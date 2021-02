Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, susține că Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată, în timp ce premierul Florin Cîțu anunță o anchetă a Corpului de control în acest sens.

"Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată. Din cei 27.736 de aplicanți, avem 8.275 care au aplicat pentru imobile. Dacă ne raportăm doar la proiectele finanțate, cu bugetul actual sunt doar 3.580 de firme finanțate. Dintre acestea, 1.807 finanțează imobile", a scris Năsui pe pagina lui de Facebook.

Acesta susține că mai mult din jumătate din proiectele eligibile sunt pe imobile și nu acesta era scopul măsurii, ci era menită să fie o măsură de ajutor în perioadă COVID.

"Am încercat să rezolvăm cât mai multe probleme legate de aceste scheme de ajutor de stat. De la blocaje în evaluare, la găsit finanțare pentru ele. Pentru toate cele 3 măsuri, a trebuit să reparăm mașina din mers. Am reușit să găsim și finanțare, grație ministrului Cristian Ghinea. Am reușit să creștem ritmul de procesare pe M2 de 7 ori. M1 avem toată intenția să-l refacem, de data asta cu cei care au fost omiși prima dată. De când am venit în minister, am zis că voi asigura continuitatea măsurilor deja începute în ideea că nimeni nu trebuie să sufere din cauza schimbării guvernului. Cu cifrele acestea însă ne dăm seama că măsura nu își atinge scopul. Am discutat cu premierul soluții. Vă voi ține la curent", a mai scris ministrul Economiei.

La rândul său, premierul Florin Cîțu a anunțat tot pe Facebook faptul că, după o discuție cu ministrul Economiei despre măsura 3, a decis că este imperios să se facă o investigație de către Corpul de control.



"Vreau să mă asigur că acești bani ajung la firmele care au cea mai mare nevoie, în funcție de criteriile obiective prestabilite. În mandatul meu, banul public este folosit eficient și transparent", a adăugat Cîțu.