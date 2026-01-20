Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți, într-o conferință de presă, că deficitul de cash a fost redus anul acesta sub ținta prognozată. Astfel, valoarea acestuia este de aproximativ 7.7%.

Nazare susține că această reducere a deficitului este rezultatul unor renegocieri PNRR cu Comisia Europeană.

„Deși nu este finalizată execuția bugetară și va fi anunțată până spre final de săptămână, este foarte important de subliniat că plecăm de la o bază credibilă și transmitem un mesaj important că deficitul cash înregistrat în 2025 este mai mic decât cel prognozat” a declarat Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Nazare: Ținta surprinde pozitiv

„[Ținta] de deficit cash este mai mică decât cea prognozată, este în jurul cifrei de 7,7% din PIB, cea care este vehiculată în mass-media, iar acest lucru în primul rând arată o ajustare foarte serioasă în raport cu anul trecut, de aproape un procent din PIB”



Aceste rezultate vor permite României să se împrumute mai ieftin

Ministrul Finanțelor susține că această reducere va avea două efecte principale: scăderea costurilor împrumuturilor și întărirea credibilității țării pentru creditori.

„Această surpriză sigur va avea un efect și în costul de finanțare pe care îl vom avea în acest an, care va fi mai scăzut, și în același timp transmite și un semnal de credibilitate că ajustarea fiscal-bugetară pe care o avem de făcut în 2026 e mult mai credibilă, în sensul în care plecăm de la o bază mai scăzută, pentru că am performat în 2025”



