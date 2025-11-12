În cazul Lukoil - companie rusă afectată de sancțiuni SUA, care are afaceri și în România - există un grup de lucru la nivelul Guvernului, spune președintele, dând asigurări că nu există riscul ca ea să fie preluată de o firmă paravan a Rusiei.

Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că există și varianta să fie preluată de statul român, pe termen limitat, dar este nevoie de un cadru normativ.

"E un grup de lucru, la nivelul Guvernului, de care sunt informat. Lukoil România are o rafinărie și vreo 100 de benzinării, asta este activitatea comercială a Luikoil în România. Ponderea benzinăriilor nu este foarte importantă, importantă este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni. După cum se vede, faptul că ea este închisă nu afectează fluxul, însă pe termen mediu și lung, dacă ea nu ar mai procesa, nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema", a spus președintele Nicușor Dan, întrebat de situația companiei, după ce Trezoreria SUA a inclus companiile petroliere Rosneft și Lukoil, precum și 34 de filiale, într-un nou pachet de sancțiuni americane.

"Pe de o parte, nu există riscul ca ea să fie preluată de cineva, o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii care au un interes strategic, acest risc nu există", a mai spus Dan.

El a afirmat că există și "un interes" ca ea să fie preluată: "Există și varianta, care are nevoie de un cadru normativ special, ca, pe o perioadă limitată, ea să fie preluată de statul român".

Marți, ministrul Energiei Bogdan Ivan a scris pe Facebook că la Ministerul Energiei se lucrează "la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploiești, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili".

"O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea și aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene".

Ministrul a mai susținut că România trebuie "să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național".



Consilierul prezidențial pe probleme economice Radu Burnete a afirmat că, dacă Lukoil își va vinde operațiunile din România, o comisie a statului român va analiza tranzacția, putând să o respingă, dacă există îndoieli cu privire la cumpărător.

"Orice tranzacție de genul acesta care are loc în România este analizată și autorizată de o comisie, CEISD (Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe). Deci, orice va decide, Lukoil să transfere ar trebui să treacă printr-un filtru al statului român și care are drept de veto, nu știu dacă are argumente, desigur, dar are drept de veto. Dacă observăm că respectiva companie are legături cu Federația Rusă sau se află sub sancțiuni sau avem bănuieli că respectiva companie nu își dorește, de fapt, să fie un investitor și așa mai departe și este doar un paravan, atunci statul român are drept de veto și va exista o astfel de analiză”, a afirmat Radu Burnete.